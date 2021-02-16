Встретила любовь в интернете: он спортсмен и совсем не романтик. История любви Анны Солы

Источник материала: Tut.by

Анна Сола стала бронзовым призером ЧМ по биатлону-2021 — предыдущие медали чемпионатов мира в личных гонках в последние 10 лет Беларуси приносила исключительно Дарья Домрачева. Что же помогло Анне прыгнуть так высоко? Во-первых, она регулярно показывает быстрый ход на лыжне, во-вторых, спортсменка не скрывает, что в прошлом году у нее появилась дополнительная мотивация и словно выросли крылья за спиной — всё благодаря любви.



Фото из инстаграма Станислава Божкова

Знакомство в интернете и общение сутки напролет

Анна Сола и велогонщик Станислав Божков познакомились в интернете.

— Но с первых дней возникло ощущение, как будто знаем друг друга 20 лет, — рассказывала в интервью TUT.BY Аня.

Станислав старше Анны на четыре года. Вживую молодые люди встретились только спустя несколько месяцев виртуального общения. Дело было на Новый год-2020.



Станислав и Анна — по центру. Фото из инстаграма Анны Солы

— Он понимал, что в течение сезона я не появлюсь в Беларуси, поэтому сам решил приехать на праздники в Италию, где проходил наш сбор, — вспоминала биатлонистка. — Я до последнего думала, что он может отказаться от этой затеи. Но, когда человек один проехал за рулем без остановки две тысячи километров ради встречи со мной, поверила в серьезность его намерений.

С тех пор Анна и Стас вместе и постоянно на связи, даже если находятся далеко друг от друга.

— Ребята в команде даже шутят: «Вы на связи 24 с половиной часа в сутки», — говорила призер ЧМ Сола.

Конкуренция и взаимная поддержка



Фото из инстаграма Анны Солы

В интервью «Беларусь 5» многократный призер международных соревнований по велоспорту Станислав Божков отметил, что в отношениях двух спортсменов есть много плюсов.

— Спортсмен может поддержать спортсмена в любой момент, когда ему тяжело. Например, ты приходишь с тренировки и не хочешь ни с кем разговаривать. Аня понимает, что я перезвоню, когда будет свободное время. А если другому человеку сказать «я не могу разговаривать», начнется «ты меня не любишь» и всё такое.

Они оба уверяют, что в их паре нет конкуренции — только взаимная поддержка.



Фото из инстаграма Антона Смольского

— Я уважаю его вид спорта, а Стас — мой. Мы болеем друг за друга, — говорит Анна. — Хочется, чтобы [партнер] достиг как можно большего.

Прошлой осенью Станислав столкнулся с травмой позвоночника. Полтора месяца он не мог даже ходить — и в это время рядом оказалась любимая девушка.

— Спорт есть спорт. Сегодня ты показываешь результат, а завтра будешь никем. Когда у меня была травма позвоночника, и я полтора месяца просто лежал, любимый человек в это время меня поддерживал.

По словам биатлонистки, Станислав Божков — ее главный мотиватор.



Фото из инстаграма Анны Солы

— Он каждый день мотивирует меня, помогает советами и как спортсмен тонко чувствует, когда и что лучше сказать. Рядом с ним я чувствую себя счастливым человеком.

Трогательные посты в инстаграм и крылья за спиной

В минувшее межсезонье белорусская сборная по биатлону почти все время тренировалась в Раубичах. Поэтому у Анны со Стасом было много времени для совместного отдыха. Они выбирались на велопрогулки, пикники и даже на экскурсию в монастырь.



Фото из инстаграма Анны Солы

А еще Анна поддерживала бойфренда на соревнованиях по велосипедному спорту.

Стас же в свою очередь не скупился на комплименты в инстаграм, когда Сола выиграла медаль ЧМ, а также опубликовал трогательный пост ко дню рождения спортсменки (которой 16 февраля исполнилось 25 лет).

— Солнышко мое, моя самая милая и неповторимая! Ты заменила для меня весь мир, подарила мне счастье любить и быть любимым! Желаю, чтобы твоя улыбка никогда не покидала твоего прекрасного лица, все твои мечты исполнялись и чтобы в твоей жизни никогда не было грусти и печалей. С днем рождения, — написал Божков.



Фото из инстаграма Станислава Божкова

При этом в интервью Анна как-то пошутила, что ее молодой человек совсем не романтик. Эту роль в их паре на себя взяла биатлонистка. Что, впрочем, не мешает Ане Соле, как она сама говорит, ощущать крылья за спиной.

— Я встретила любовь и поняла, как важно, когда в жизни есть человек, который поддерживает тебя от чистого сердца. Я наконец верю в любовь, — подчеркивает биатлонистка.