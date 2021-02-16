Мнение: «Немножко жалко стало белорусского министра иностранных дел»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери – о новой внешней политике белорусских властей.





Фото Ольги Шукайло, TUT.BY

– Что-то мне стало немножко жалко белорусского министра иностранных дел после его интервью . Я имею в виду, что белорусский МИД выглядит жалко, когда он сейчас пытается изображать внешнюю политику.

Еще недавно они могли выполнять головокружительные дипломатические трюки и совершать сложные геополитические маневры. А теперь, получается, вся эта сияющая хрустальная многовекторность разбилась об омоновские дубинки вдребезги.

А без многовекторности плохо. Без нее то санкции с Запада прилетят, то с востока перспектива глубокой интеграции. А ведь вот так сходу не скажешь даже, что хуже. Вот и пытаются белорусские власти привлечь к себе внимание. То прибалтийские порты грозились разорить, то отключить Европе российский газ. Сейчас взялись пугать Запад потерей белорусского суверенитета. То есть, начать «бомбить Воронеж» уже на новом уровне.

И вот, как ни стараются, а все равно никто с ними не хочет разговаривать. Потому что телефонные разговоры с западными коллегами, которые те «не сильно стараются афишировать», это больше про одиночество, а не про внешнюю политику или дипломатию. Получается, репутация белорусских властей стала настолько заразной, что даже по телефону можно что-нибудь нехорошее от них подхватить…

Собственно, вся внешняя политика свелась к неловким попыткам шантажа и, как бы это деликатно сказать… «уклонения от выполнения обещаний». Обещали передать в российские порты часть белорусского экспорта нефтепродуктов, и вдруг неожиданно обнаружилось, что соглашение подписать никак не получается, поскольку, оказывается, проведены не все внутригосударственные процедуры.

Потому что одно дело грозить литовскому бюджету разорением, а совсем другое – посчитать свой собственный и обнаружить, что 60 миллионов долларов будут в нем совсем не лишними.

А лишних же денег в бюджете нет. В нем и с нелишними, судя по всему, беда. Вчера «МотолькоПомоги» опубликовал письмо от госконтроля с предложениями о том, где эти деньги взять. Ну, то есть, там, где они, по мнению государства, плохо лежат.

Только в пятницу Лукашенко высказался о предавшем его бизнесе, а в понедельник у госконтроля уже были готовы конкретные предложения по радикальному снижению уровня инвестиционной привлекательности для индивидуальных предпринимателей.

Собственно, я эти предложения пересказывать не буду, потому что Булгаков их пересказал еще сто лет назад. В смысле: «Все забрать и поделить».

Тут же, с точки зрения властей, двойная выгода. Во-первых, сколько-нибудь денег можно срубить по-быстрому, а во-вторых, не тратить время индивидуальные репрессии, а сразу устроить внутренние секторальные санкции по социально-классовому признаку.

Потому что 270.000 индивидуальных предпринимателей – это же все равно чуждый белорусским властям электорат. Чего их, спрашивается, жалеть? Вместе с 1,5 миллионами работающих в малом и среднем бизнесе, 500.000 тунеядцев, 50.000 работников IT и другими всякими, по мелочи, вроде врачей, адвокатов, спортсменов или журналистов каких.

Но вот, какая штука, одно дело – недовольные люди, которым есть что терять, а совсем другое – недовольные, которым уже все равно некуда пойти. Шесть месяцев уже власти из кожи вон лезут, чтобы недовольных в стране было побольше, а терять им стало – совсем наоборот – поменьше.

Карбалевич: «Придут к каждому, надо быть к этому морально готовым»