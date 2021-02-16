ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В ряде домов и детсадов Минска не будет тепла 17 февраля

16.02.2021 18:27 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» планирует 17 февраля отключение участка квартальной теплосети для ликвидации повреждения, сообщили в секторе общественных связей указанного предприятия.

С 9:00 до 17:00 будет отсутствовать горячее теплоснабжение у потребителей в жилых домах по адресам: ул. Жилуновича, 37, 41, 43, 45, 47; ул. Народная, 58, 60, 62; ул. Тухачевского, 27, 31, 37, 39, 43, 45; ул. Кулешова, 8, 10, 12; ул. Филатова, 10, 10а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21.

Временно останутся без теплоснабжения детсады по ул. Народная, 56, ул. Тухачевского, 29, 41а и медучреждение на ул. Филатова, 13.

В этот период не будет тепла и в административных зданиях по ул. Жилуновича, 39, ул. Тухачевского, 27а и ул. Филатова, 12.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» планирует 17 февраля отключение участка квартальной теплосети для ликвидации повреждения, сообщили в секторе...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Слуцком районе парень ударил инспектора ГАИ головой в нос. Приговор суда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by