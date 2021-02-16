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Евросоюз: Любые дальнейшие санкции против белорусского режима будут приниматься единогласно
Источник материала: Хартия'97
Евросоюз: Любые дальнейшие санкции против белорусского режима будут приниматься единогласно
Брюссель отреагировал на правовой беспредел в Беларуси.
Евросоюз жестко отреагировал на массовые обыски у журналистов, правозащитников и в независимых профсоюзах Беларуси. Об этом заявил в Twitter пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано.
— Эскалация запугивания и нападений на гражданское общество и СМИ, правозащитников, профсоюзы, с домашними обысками, нарушающими свободы и верховенство закона. Это недопустимо. Только уважение прав человека и свободные и справедливые выборы могут гарантировать стабильность и суверенитет, — написал Стано.
«Любые дальнейшие санкции будут приняты Советом единогласно. ЕС твердо убежден в том, что только демократия, верховенство закона и проведение свободных и справедливых выборов с учетом демократической воли народа Беларуси — единственный путь вперед, гарантирующий долгосрочную стабильность и суверенитет Беларуси», — цитирует пресс-секретаря Европейской службы внешних действий
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Брюссель отреагировал на правовой беспредел в Беларуси.
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