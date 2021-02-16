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Задержана дочь главы партии БНФ Григория Костусева

16.02.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Задержана дочь главы партии БНФ Григория Костусева

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  • 16.02.2021, 17:59
Задержана дочь главы партии БНФ Григория Костусева
Григорий Костусев
Фото: racyja.com

На его даче прошел обыск.

В деревне Техтин Могилевской области задержана дочь главы партии БНФ Григория Костусева Екатерина, пишет tut.by.

— Толькі што даведаўся, што Магілёўская пракуратура затрымала маю дачку Кацярыну. Яны з маёй жонка Ларысай былі на вёсцы: Цяхцін, Бялыніцкі раён. Прыехалі на вёску, правялі там вобшук, затрымалі дачку і паехалі на Магілёў. Пры вобшуку нічога не забралі, — написал Костусев.

Перед началом обыска, как рассказала политику его супруга, следователи попросили выдать «оружие, запрещенную литературу и наркотики», если это есть в доме. Во время обыска ничего подобного не нашли. В рамках какого дела проводился обыск и в качестве кого по нему проходит дочь, Костусев не знает.

— Была пастанова пракурора на вобшук, па якой справе — не ведаю, Каця не паспела мне сказаць. Я зараз тэлефаную ў пракуратуры — гарадскую ды абласную, але пакуль ніяк, — рассказал Костусев.

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