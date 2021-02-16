Источник материала: Хартия'97

Диетологи рассказали о пользе шоколода для пожилых людей 16.02.2021, 17:54

Каждый раз, когда ученые сообщают о полезных свойствах шоколада, хочется бежать закупаться этим лакомством.

Флаванолы — это антиоксиданты, которые содержатся в какао, фруктах, чае, овощах и красном вине. Ряд исследований показал, что эти вещества положительно влияют на кровеносные сосуды и другие системы организма. В рамках новой работы ученые решили узнать существует ли связь между флаванолами и памятью, пишет «Популярная механика» .

Ученые из Колумбийского университета и Нью-Йоркского университета набрали 211 здоровых людей в возрасте 50-75 лет для проведения ряда тестов, исследование длилось ровно 12 недель. В самом начале и в конце эксперимента участники прошли серию когнитивных тестов для оценки своей памяти. Также некоторым людям провели МРТ-сканирование для измерения кровотока в мозге. Все участники были разделены на четыре группы, которые получали разное количество флаванолов, в том числе ученые выделили контрольную группу, которая получала плацебо.

Результаты показали, что высокое употребление флаванолов (770 миллиграмм) было связано в улучшениями в работе краткосрочной памяти. Однако ученые отмечают, что во-первых, это очень большое количество вещества. Для сравнения, примерно столько флаванола содержится в 10 батончиках Mars. Во-вторых, употребление флаванолов никак не повлияло на когнитивную работоспособность и приток крови к мозгу.

Доктор Сьюзен Кохлхасс, директор в исследовательском центре Альцгеймера в Великобритании, заявила: «Это небольшое исследование подчеркивает некоторый возможный эффект флаванолов, обнаруженных в какао-бобах, но нам нужно провести гораздо более длительные крупномасштабные исследования, чтобы полностью понять, может ли диета с высоким содержанием этих флаванолов повысить когнитивные способности в пожилом возрасте».

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