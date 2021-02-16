ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Диетологи рассказали о пользе шоколода для пожилых людей

16.02.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Диетологи рассказали о пользе шоколода для пожилых людей

  • 16.02.2021, 17:54
Диетологи рассказали о пользе шоколода для пожилых людей

Каждый раз, когда ученые сообщают о полезных свойствах шоколада, хочется бежать закупаться этим лакомством.

Флаванолы — это антиоксиданты, которые содержатся в какао, фруктах, чае, овощах и красном вине. Ряд исследований показал, что эти вещества положительно влияют на кровеносные сосуды и другие системы организма. В рамках новой работы ученые решили узнать существует ли связь между флаванолами и памятью, пишет «Популярная механика».

Ученые из Колумбийского университета и Нью-Йоркского университета набрали 211 здоровых людей в возрасте 50-75 лет для проведения ряда тестов, исследование длилось ровно 12 недель. В самом начале и в конце эксперимента участники прошли серию когнитивных тестов для оценки своей памяти. Также некоторым людям провели МРТ-сканирование для измерения кровотока в мозге. Все участники были разделены на четыре группы, которые получали разное количество флаванолов, в том числе ученые выделили контрольную группу, которая получала плацебо.

Результаты показали, что высокое употребление флаванолов (770 миллиграмм) было связано в улучшениями в работе краткосрочной памяти. Однако ученые отмечают, что во-первых, это очень большое количество вещества. Для сравнения, примерно столько флаванола содержится в 10 батончиках Mars. Во-вторых, употребление флаванолов никак не повлияло на когнитивную работоспособность и приток крови к мозгу.

Доктор Сьюзен Кохлхасс, директор в исследовательском центре Альцгеймера в Великобритании, заявила: «Это небольшое исследование подчеркивает некоторый возможный эффект флаванолов, обнаруженных в какао-бобах, но нам нужно провести гораздо более длительные крупномасштабные исследования, чтобы полностью понять, может ли диета с высоким содержанием этих флаванолов повысить когнитивные способности в пожилом возрасте».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый раз, когда ученые сообщают о полезных свойствах шоколада, хочется бежать закупаться этим лакомством.
 
Новости дня
Новости разные
 
Затрымалі дачку кіраўніка партыі БНФ Рыгора Кастусева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by