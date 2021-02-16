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Есть проблема. В каких домах в Минске планируется отключение тепла
Источник материала: Партизан
По словам специалистов, 17 февраля с 9:00 до 17:00 будет отсутствовать теплоснабжение у потребителей по ряду адресов. Проблема коснется более 25 домов, нескольких административных зданий, 2 детских садов и медицинского учреждения.
Филиалом «Минские тепловые сети» в связи с ликвидацией повреждения планируется отключение участка квартальной теплосети. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»
Вот список:
Жилые дома
ул. Жилуновича, 37, 41, 43, 45, 47;
ул. Народная, 58, 60, 62;
ул. Тухачевского, 27, 31, 37, 39, 43, 45;
ул. Кулешова, 8, 10, 12;
ул. Филатова, 10, 10а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21.
Административные здания
ул. Жилуновича, 39;
ул. Тухачевского, 27а;
ул. Филатова, 12.
Детские сады
ул. Народная, 56;
ул. Тухачевского, 29, 41а.
Медицинские учреждения
ул. Филатова, 13.
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По словам специалистов, 17 февраля с 9:00 до 17:00 будет отсутствовать теплоснабжение у потребителей по ряду адресов. Проблема коснется более 25 домов, нескольких...
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