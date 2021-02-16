Погода в СНГ: в Армении резко похолодает, цветоводы начали озеленять Душанбе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сильный ветер и угроза схода лавин не позволили возобновить работу российского курорта «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Горнолыжные трассы и канатные дороги по-прежнему закрыты. О погоде в других странах Содружества расскажут корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Туман, гололед и сильный ветер – об ухудшении погоды спасатели предупредили жителей шести областей Казахстана. На севере, юге и юго-западе республики порывы ветра до 20 метров в секунду. А вот Шымкент и Тараз суровая зима обходит стороной. Там аномальные плюс 19 и солнечно. В Алматы днем воздух прогреется до 11 градусов тепла. Зимнюю одежду жители меняют на легкие ветровки. Погода располагает к прогулкам в парках. Там уже вовсю распускаются первые весенние цветы.

Таджикистан

В Душанбе солнечно и тепло. До плюс 23 днем. Такая погода продержится до пятницы. А к выходным жителей всех регионов ждут небольшие осадки. Но морозов уже не будет. Февральская жара в Таджикистане позволила цветоводам столицы начать подготовку к весеннему озеленению. В ближайшее время на улицах высадят более 50 тысяч тюльпанов.

Армения

В Ереване плюс 15. Но коварный февраль приготовил жителям Армении порцию холода. Уже завтра столбики термометров упадут сразу на 10 градусов. Из-за резких перепадов температуры образуется туман. Водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах. Спасатели напоминают, что в таких условиях следует снизить скорость и отказаться от обгонов.

Беларусь

Зима в Беларуси не собирается уступать права весне. Сегодня температура воздуха опустится до минус 14 градусов. На востоке страны пройдет небольшой снег. По данным синоптиков, этот февраль в Беларуси холоднее обычного. Но, несмотря на устойчивый «минус», у птиц начинается период гнездования. И сбивать с крыш или разрушать дома пернатых, даже пока пустые, запрещается до середины августа. За нарушение грозит штраф до 340 долларов.