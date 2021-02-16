Аниматор совместил шесть ролей Леонардо ДиКаприо в одном ролике. Это какая-то магия!

Источник материала: Tut.by

Кукольный аниматор Виктор Хегелин выложил в Instagram видео, в котором совместил сцены из шести фильмов с участием американского актера Леонардо ДиКаприо. Если вы фанат артиста, то точно узнаете все из них. Попробуйте!

Вчера аниматор Виктор Хегелин поделился со своими подписчиками в Instagram забавным видео. В ролике, который длится меньше минуты, он трепетно соединил эпизоды из фильмов с Леонардо ДиКаприо, воссозданные в технике кукольной анимации. Даже представить сложно, сколько времени ушло у художника на создание такой работы.

Узнали все фильмы с ДиКаприо из видео? Если нет, нажимайте сюда В ролике по порядку идут сцены из картин «Поймай меня, если сможешь», «Титаник», «Выживший», «Волк с Уолл-стрит», «Начало» и «Великий Гэтсби».

Если вы уже почти влюбились в творчество Хегелина, посмотрите более ранний ролик, в котором он анимировал трюки американского актера Тома Круза из серии фильмов «Миссия невыполнима».

А вот теперь видео не для всех. Ранее аниматор опубликовал ролик, в котором «разобрался» с Квентином Тарантино его же методами (вы же помните, что американский режиссер любит убивать своих героев с особым цинизмом?). Даже в кукольном мире такая расправа над Тарантино выглядит кровожадно.

Остальные работы Виктора Хегелина можно найти здесь . Сейчас на его профиль в Instagram подписаны почти 300 тысяч пользователей.