«То набрасывают удавку, то отпускают». Бизнес-союзы про планы чиновников поднять налоги для ИП

Источник материала: Tut.by

Чиновники рассматривают возможность поднять налоги и взносы в ФСЗН для индивидуальных предпринимателей. Среди прочего также предлагается отменить для ИП единый налог, а также ввести «потолок» на снятие наличных со счетов (при превышении предусмотрена плата в 13%). FINANCE.TUT.BY спросил у бизнес-сообщества, что они думают по этому поводу и какие последствия для индивидуальных предпринимателей могут быть, если эти предложения примут.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Минский столичный союз предпринимателей и работодателей: «Люди сами создали рабочие места, их надо благодарить за это»

Директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов констатирует, что сейчас «работа идет не над улучшением экономической ситуации, а над тем, как собрать побольше денег». Однако, по мнению эксперта, предлагаемые новшества могут «угробить почти всех».

— Есть большое количество талантливых людей, сделавших для себя бизнес в формате ИП. Например, у нас есть очень авторитетный член союза, который создал онлайн-бухгалтерию. Ей пользуются сотни людей. Он трудится не покладая рук, развивает свою систему, побеждал в различных профильных конкурсах, в том числе в России. Понятно, что при этом он получает не 1000 рублей в месяц, а больше. Но на сегодняшний день такое решение просто убьет его бизнес. Как только он начнет платить по упрощенке, это, во-первых, увеличение налоговой нагрузки, во-вторых, увеличение отчислений в ФСЗН, в-третьих, уплата подоходного налога на общих основаниях. Арифметика его бизнеса упадет в разы, — приводит пример Виктор Маргелов.

Тех, кто сейчас работает по единому налогу, эксперт называет самой трудоемкой категорией предпринимателей, которым оставили самые тяжелые ниши.

— Сейчас плюс в том, что они заплатили единый налог и спят спокойно и по поводу кассового аппарата, и по поводу документов, и по поводу других вещей. Если им в сегодняшней ситуации включить все, как и всем: учет, налоги, остатки товара — такое увеличение административной нагрузки большинству не потянуть физически. Мы убьем и эту группу предпринимателей. А они действуют в основном в регионах, где очень малые обороты. Грубо говоря, продаешь три пары обуви, а больше спроса нет. Никакая организация не удержится в этом формате. Понятно, что такое огульное, хоть и внешне популярное, решение будет нести большое количество потерь для бизнеса. Не говоря уже о том, что это все-таки рабочие места, которые люди сами создали и сами зарабатывают себе на жизнь. Их за это благодарить надо.

Виктор Маргелов добавляет, что о существовании подобных идей в союзе узнали, когда в интернете появилось письмо Комитета госконтроля в адрес Минфина.

— Сегодня я понял, что если раньше у нас пусть плохо, но работали общественно-консультативные советы, и государство, когда что-то инициировало, советовалось с нами, то сейчас уровень этой совместной деятельности упал в разы, — подытоживает Виктор Маргелов.

Конфедерация предпринимательства: «Бизнес после выступления Лукашенко прекрасно понимает, что с ним будет»

Анатолий Змитрович, директор аналитического центра Республиканской конфедерации предпринимательства отмечает, что документ чиновники «взяли самый жесткий вариант изменений».

— Индивидуальные предприниматели и так еле выкарабкиваются, потому что выручки нет. Произошло падение внутреннего спроса, из-за такого управления в стране экономика разрушена. Скорее всего, денежный пирог у нас очень маленький и сейчас хотят отсечь самых незащищенных, чтобы остальным хоть немного осталось. Это мое мнение, — говорит Анатолий Змитрович. — Хотят увеличить налогооблагаемую базу — очень четко расписали доходную часть и как они хотят поиметь с нее проценты, а также за снятие налички. А вот расходы, которые предприниматели несут по бизнесу, не учитывают. Не учитывают доставку товара, то, что ИП ездит на своей машине, ремонтирует ее. А они взяли доходную часть как на западе, а про расходы умолчали. Мы с этим уже давно сталкиваемся. Когда предприниматели заполняют декларацию о доходах, происходит тоже самое — все доходы учитывают, а расходы — нет.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Эксперт обращает внимание на то, что чиновники также рассматривают возможность ввести потолок по суммам, которые ИП смогут снимать со своих счетом без «комиссии».

— Мы с этим уже сталкивались, когда на рынках запретили продавать консервы, пресервы. Тут же появился дефицит и выросли цены. Если пойдут на такой шаг сейчас, то на те товары, которые будет разрешено покупать только по безналу, произойдет искусственный дефицит и рост цен, — уточняет Анатолий Змитрович.

Высказался Анатолий Змитрович и по поводу предложения ужесточить ответственность за уклонение от уплаты обязательных взносов в бюджет ФСЗН, а также про планы борьбе с «зарплатами в концертах», для чего хотят установить уголовную ответственность налоговых агентов за невыполнение обязанности по удержанию и перечислению налогов и сборов.

— Лукашенко сказал, что если будут платить в конвертах, эту фирму вырезать. Они хотят, чтобы шла полностью «белая» зарплата работников и с нее платились взносы в ФСЗН. Ну так уменьшите тогда процент, он непосильный для предпринимателя, учитывая малые объемы, — говорит Змитрович. — Что касается увеличения уголовной ответственности по НДС, то здесь почти 100% предпринимателей под нее попадает. Товар берется в России, а мы прекрасно понимаем, как там работают — фирма может закрыться, документы исчезнуть. Могут выписать что-то «леваком», а предприниматель не зная попадет. Мы это на рабочих группах доказывали не раз.

Анатолий Змитрович перечисляет ситуации, когда государство раньше «наносило удары по ИП».

— Первый удар по предпринимательству у нас был нанесен, когда запретили им наемный труд. Но ведь люди наемным платили зарплаты, делали за них отчисления в ФСЗН. Худо-бедно его наполнение тогда шло. А потом у каждого предпринимателя забрали по 2−3 работника. Это большие потери для фонда оказались, — вспоминает Анатолий Змитрович. — Когда начали восстанавливать и разрешили нанимать до 3 человек, было поздно, бизнес у людей уже съежился. У тех, у кого было, скажем, по 3 торговые точки, уже стало по одной люди там семьей. Опять же доходы в бюджет меньше стали. Государство то набрасывает удавку, то отпускает, чтобы бизнес не развивался. Развиваться может только придворный бизнес и мы знаем как.

Также Анатолий Змитрович вспомнил, как принимался нашумевший 222-й указ , по которому те, кто торгует импортными товарами легпрома, должны были обзавестись сопроводительными документами.

— Тогда никто еще не понимал, что это просто освободили нишу дешевых товаров для «тюбетеек». Просто продали ее им. И как только они заняли эту нишу, тут же, заметьте, убрали паспорта для покупки валюты. Предприниматели покупали большие суммы. Потом нам 10 лет говорили , как идентификационные марки, к примеру, на обувь очень важны для наполнения бюджета, а два года назад их раз и отменили. И два года уже ипэшники живут без марок. А все возможно потому, что «тюбетейки» не могли завозить товар в тех объемах, в которых они обувь завозят сейчас, — считает Анатолий Змитрович. — Если все это увязать, можно сказать, что мы развиваем экономику и бизнес в зависимости от политической обстановки. Это все можно сто раз обсуждать, но бизнес после выступления Лукашенко прекрасно понимает, что с ним будет. Поэтому сейчас везде начинаются продажи торговых объектов, особенно общепита и люди будут просто уезжать. Государство больше потеряет, чем приобретет.

«Перспектива»: «В этих действиях очень много эмоций, из-за которых проиграет вся страна»

Анатолий Шумченко, руководитель общественного объединения «Перспектива» говорит, что, когда информация о вот этих возможных изменениях дошла до предпринимателей, все подумали, что «это фейк, что такого документа просто не может быть».

— На сегодня в стране больше 269,5 тысячи ипэшников (по данным Белстата, на начало года в стране было 270,9 тысячи ИП. — Прим. ред.). По сравнению с прошлым годом количество увеличилось на 12,5 тысячи человек. Это значит, что малый бизнес принимает высвободившиеся рабочие места с различных предприятий и таким образом сглаживает кризисные явления в экономике, — поясняет Анатолий Шумченко. — Предприниматели должны работать в упрощенном порядке. Большое и малое никогда не могут быть на равных, как и то, что никогда эволюционно не будет большого бизнеса, если не создать малый.

Анатолий Шумченко прогнозирует, что возможные новшества для ИП «окончательно уничтожат малый бизнес в регионах».

— При этом закрыв ИП, народ продолжит работать в тени, таким образом развивая теневую экономику. Контролеров на всех не хватит. И уже доказано, что контроль обходится дороже, чем выверенная нормальная налоговая политика, — уверен Шумченко. — Итого, получаем совершенно противоположный результат — уход в тень, еще большая стагнация в регионах и существенные потери материальных и человеческих ресурсов. В свое время единый налог вывел из тени индивидуальных предпринимателей. Страна получила существенное увеличение налогов от бизнеса.

Анатолий Шумченко ссылается на данные «Перспективы» за 2017 год, по которым, как он утверждает, «отмена единого налога могла привести к потерям 100 миллионов долларов в год и сокращению 30% ИП розничной торговли».

Шумченко отмечает, что Госконтроль в своем письме увязал все последовательно для решения задач по пресечению и выявлению неуплат налогов.

— Тут и всех в равные условия уплаты подоходного налога без всяких упрощений, перевод всех и вся на безнал, чтобы видеть реальные доходы, с которых и собираются налоги. Тут и ФСЗН, чтобы платили взносы с реальной заработной платы, а не минимального порога. Возразите на этот аргумент?! Они же скажут, что ничего не выдумали и действуют, как во всем мире, где налоги нужно платить честно. Но! В цивилизованном мире наравне с доходами очень хорошо и широко прописаны расходы. И это очень важная вещь, ибо таким образом можно проследить, какой реально доход получает предприниматель с реальными вычетами. Обслужить авто, оборудовать торговое место, заправиться топливом, проценты банкам и пользование разными программами и многое другое. У ИП никогда и никто не учитывал расходы. Принято считать, что вся выручка — это и есть доход. А то, что выручки давно стали сплошным расходом, никого не интересует. В этих действиях очень много эмоций, из-за которых проиграет вся страна.