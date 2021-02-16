Из желудка 17-летней жительницы Великобритании достали гигантский волосяной ком

Источник материала: Tut.by

17-летней жительнице Великобритании с синдромом Рапунцель потребовалась операция после того, как гигантский волосяной ком заполнил ее желудок. Об этом пишет Live Science со ссылкой на BMJ Case Reports .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Element5 Digital / Unsplash

Синдром Рапунцель — это навязчивое поедание волос, часто связанное с трихотилломанией (вырыванием волос на голове). Этим синдромом страдала 17-летняя пациентка родом из Великобритании, которая поедала собственные волосы. В итоге у нее в животе образовался массивный клубок волос, носящий название трихобезоар, который проделал дыру в стенке ее живота.

Причем девушка попала в больницу случайно — она дважды падала в обморок и получала синяки на лице и голове, и изначально врачи хотели исключить у нее травму головы. Но потом они обратили внимание на образование в верхней части живота девушки и узнали, что в течение последних пяти месяцев она испытывала периодические боли в животе, которые усилились за две недели до ее посещения больницы.

У девушки также было два психических расстройства в анамнезе: трихотилломания, или сильное желание выдергивать волосы, и связанная с этим трихофагия, или компульсивное поедание волос.

В итоге девушке сделали операцию, и врачи удалили комок волос, который был настолько большим, что, по словам авторов отчета, «образовал слепок всего живота».

Нажмите, если хотите увидеть снимок трихобезоара (осторожно, неприятное фото!)



От 0,5 до 3 процентов людей в какой-то момент своей жизни испытывают трихотилломанию. Как ранее сообщал Live Science, только от 10 до 30 процентов людей с трихотилломанией также страдают трихофагией.

Согласно исследованию 2019 года, опубликованному в журнале Pancreas , среди людей с обоими заболеваниями лишь у 1% образуется масса волос в желудочно-кишечном тракте.

Употребление в пищу волос может вызвать серьезные осложнения, включая непроходимость кишечника и даже смерть. Так, в 2017 году 16-летняя жительница Англии умерла от синдрома Рапунцель после того, как клубок волос в ее животе вызвал смертельную инфекцию.

В данном случае девушка была помещена в отделение интенсивной терапии после операции, и ей пришлось питаться через трубку, пока ее желудок не зажил.

Авторы добавляют, что после обследования больничных психиатров у нее наблюдалось «послеоперационное течение без осложнений», и ее выписали из больницы через семь дней после операции. Месяц спустя у нее не было никаких признаков осложнений, девушка соблюдала рекомендации по питанию и посещала психолога.