|
Из желудка 17-летней жительницы Великобритании достали гигантский волосяной ком
Источник материала: Tut.by
17-летней жительнице Великобритании с синдромом Рапунцель потребовалась операция после того, как гигантский волосяной ком заполнил ее желудок. Об этом пишет
Синдром Рапунцель — это навязчивое поедание волос, часто связанное с трихотилломанией (вырыванием волос на голове). Этим синдромом страдала 17-летняя пациентка родом из Великобритании, которая поедала собственные волосы. В итоге у нее в животе образовался массивный клубок волос, носящий название трихобезоар, который проделал дыру в стенке ее живота.
Причем девушка попала в больницу случайно — она дважды падала в обморок и получала синяки на лице и голове, и изначально врачи хотели исключить у нее травму головы. Но потом они обратили внимание на образование в верхней части живота девушки и узнали, что в течение последних пяти месяцев она испытывала периодические боли в животе, которые усилились за две недели до ее посещения больницы.
У девушки также было два психических расстройства в анамнезе: трихотилломания, или сильное желание выдергивать волосы, и связанная с этим трихофагия, или компульсивное поедание волос.
В итоге девушке сделали операцию, и врачи удалили комок волос, который был настолько большим, что, по словам авторов отчета, «образовал слепок всего живота».
Нажмите, если хотите увидеть снимок трихобезоара (осторожно, неприятное фото!)
От 0,5 до 3 процентов людей в какой-то момент своей жизни
Согласно исследованию 2019 года, опубликованному в журнале
Употребление в пищу волос может вызвать серьезные осложнения, включая непроходимость кишечника и даже смерть. Так, в 2017 году 16-летняя жительница Англии умерла от синдрома Рапунцель после того, как клубок волос в ее животе вызвал смертельную инфекцию.
В данном случае девушка была помещена в отделение интенсивной терапии после операции, и ей пришлось питаться через трубку, пока ее желудок не зажил.
Авторы добавляют, что после обследования больничных психиатров у нее наблюдалось «послеоперационное течение без осложнений», и ее выписали из больницы через семь дней после операции. Месяц спустя у нее не было никаких признаков осложнений, девушка соблюдала рекомендации по питанию и посещала психолога.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К счастью, все закончилось хорошо.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)