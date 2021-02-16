В Слуцком районе парень ударил инспектора ГАИ головой в нос. Приговор суда

Источник материала: Tut.by

Суд приговорил водителя, который в Слуцком районе ударил сотрудника ГАИ и отказался от медосвидетельствования, будучи менее года назад привлеченным к ответственности за «пьяную» езду, к двум годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе Минского областного суда.

Следствие установило, что 21-летний водитель, имея признаки алкогольного опьянения, умышленно толкнул инспектора ГАИ в область груди, после чего нанес один удар головой в область носа, чем причинил сотруднику милиции телесные повреждения. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался, а ранее он уже привлекался к административной ответственности за «пьяную» езду. Так как с момента вынесения постановления прошло меньше года, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 317−1 УК Беларуси.

15 февраля суд Слуцкого района признал мужчину виновным по ст. 364 УК (Насилие в отношении сотрудника ОВД в целях воспрепятствования его законной деятельности) и ч. 1 ст. 317−1 УК (Отказ от прохождения медосвидетельствования в течение года после наложения административного взыскания за управление автомобилем в нетрезвом виде) и по совокупности преступлений приговорил к лишению свободы на 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. Также суд оштрафовал обвиняемого на 100 базовых величин (2900 рублей) и взыскал с него в пользу потерпевшего 100 рублей материального возмещения морального вреда, причиненного преступлением.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.