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Задержали дочь главы партии БНФ Григория Костусева

16.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В деревне Техтин Могилевской области задержали дочь главы партии БНФ Григория Костусева Екатерину.

Задержали дочь главы партии БНФ Григория Костусева

— Толькі што даведаўся, што Магілёўская пракуратура затрымала маю дачку Кацярыну. Яны з маёй жонка Ларысай былі на вёсцы: Цяхцін, Бялыніцкі раён. Прыехалі на вёску, правялі там вобшук, затрымалі дачку і паехалі на Магілёў. Пры вобшуку нічога не забралі, — написал Костусев.

О причинах обыска и задержания дочери политик не знает.

Екатерине Кастусевой 37 лет, она окончила Музыкальную академию, преподавала в Могилевском музыкальном училище, но после выборов 2010 года была уволена. Теперь она продолжает заниматься любимым делом, работая в одном из детских центров Могилева, пишет Наша Ніва.

 
Теги: Могилев
 
 
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