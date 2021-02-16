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Задержали дочь главы партии БНФ Григория Костусева
16.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В деревне Техтин Могилевской области задержали дочь главы партии БНФ Григория Костусева Екатерину.
— Толькі што даведаўся, што Магілёўская пракуратура затрымала маю дачку Кацярыну. Яны з маёй жонка Ларысай былі на вёсцы: Цяхцін, Бялыніцкі раён. Прыехалі на вёску, правялі там вобшук, затрымалі дачку і паехалі на Магілёў. Пры вобшуку нічога не забралі, —
О причинах обыска и задержания дочери политик не знает.
Екатерине Кастусевой 37 лет, она окончила Музыкальную академию, преподавала в Могилевском музыкальном училище, но после выборов 2010 года была уволена. Теперь она продолжает заниматься любимым делом, работая в одном из детских центров Могилева, пишет
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О причинах он не знает.
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