Теперь и судьи с народом? Заменили судью по делу уволенных «азотовцев»





Уволенные азотовцы на суде по своему восстановлению. Фото: Саша Правдина/Белсат





пишет Белсат. Произошло это под конец судебного процесса без объяснения причин. В Гродно назначили нового судью по делу о восстановлении на работе рабочих «Азота», которые в октябре прошлого года присоединились к стачке и были уволены,Белсат. Произошло это под конец судебного процесса без объяснения причин.





Принимать решение вместо Сергея Слащева будет Дмитрий Шанин. Дело рассмотрят повторно.





13 уволенных сотрудников предприятия «Гродно Азот» с января судятся за восстановление на работе. Они требуют признать их увольнения незаконным и компенсировать моральный ущерб – в размере от 3000 до 10 000 рублей.





На последнем судебном заседании на прошлой неделе судья призвал стороны пойти на мирное соглашение. «Азотовцы» были согласны, но при обязательном условии – восстановлении на работе. Представитель от «Азота» не смог внятно ответить, готова ли их сторона пойти на компромисс.











