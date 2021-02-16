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Редчайший ЗиЛ-41041 замечен в Минске: "Есть вероятность, что это машина Юрия Лужкова"

16.02.2021 19:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Автобизнес обнаружил редчайший ЗиЛ-41041, выпущенный в 1999 году. Машина приехала из Москвы, причем из гаража московской мэрии. Есть вероятность, что именно на ней ездил мэр российской столицы.

Редчайший ЗиЛ-41041 замечен в Минске: "Есть вероятность, что это машина Юрия Лужкова"Минске: "Есть вероятность, что это машина Юрия Лужкова"" title="Редчайший ЗиЛ-41041 замечен в Минске: "Есть вероятность, что это машина Юрия Лужкова"" />
Возле автоцентра "РМ-маркет" в Минске Автобизнес обнаружил редчайший ЗиЛ-41041, выпущенный в 1999 году. Машина приехала из Москвы, причем из гаража московской мэрии. Есть вероятность, что именно на ней ездил мэр российской столицы, пишет abw.by

Машина появилась возле входа в автоцентр два дня назад. И прямо при нас ее грузили на эвакуатор. Автомобиль в очень хорошем состоянии, но владелец планирует реставрацию. 

Немного предыстории

В свое время в семействе автомобилей ЗиЛ-114 предусматривался более дешевый и компактный седан ЗиЛ-117. Но с прекращением выпуска 114-й модели сняли с производства и 117-ю. А автомобили использовались главным образом в кортежах, в качестве машин сопровождения и охраны. Вскоре выяснилось, что заменить выработавшие свой ресурс легковые ЗиЛ-117 просто нечем. Поэтому в 1986 году был разработан ЗиЛ-41041 – укороченная версия лимузина ЗиЛ-4104.



Но в годы перестройки эта машина оказалась не нужна, так как неожиданно началась борьба с привилегиями чиновников. Поэтому проект 41041 просто положили в стол. В 1990-х о седане вспомнили вновь, когда контрольный пакет акций ЗиЛа перешел в ведение московского правительства. Тогда у московского мэра Юрия Лужкова родилась идея выпускать для чиновников Москвы свои собственные представительские автомобили, чтобы чиновники не ездили на "иномарках", а поддерживали отечественный автопром.

ЗиЛ-41041 на эту роль подходил как нельзя лучше. Он был не таким большим, как правительственный лимузин ЗиЛ-41047, и очень удачно выглядел "рангом пониже". Поэтому в 1996-2000 годах для правительства Москвы и частных заказчиков было изготовлено 34 седана ЗиЛ-41041. Так как автомобиль был найден в гараже московской мэрии, возможно, что на нем ездил и сам Лужков.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы в 1992-2010 годах. Хотя при нем было ликвидировано ОАО "Москвич" и оказался в глубоком кризисе ЗиЛ, правительство Москвы пыталось поддерживать столичные автомобильные предприятия, а сам мэр активно принимал участие в жизни московских автозаводов. До начала 2000-х Лужков передвигался на служебных машинах отечественного производства. Также Лужков известен как один из организаторов российского ретродвижения.

В конце 1990-х мэрия Москвы заказала на ЗиЛе партию пятиместных седанов 41041. Автомобилями пользовался как Юрий Лужков, так и его заместители примерно до 2002 года, и это была последняя попытка столичного градоначальника пересадить чиновников на изделия российского автопрома. 

Технически ЗиЛ-41041 не уступал представительскому ЗиЛ-41047 с длинной базой: седан приводил в движение 7,7-литровый V8 мощностью 315 л.с., коробка передач – 3-ступенчатый "автомат", привод задний. Но он был легче, а значит, динамичнее. Хоть это и укороченная версия 41047, все равно размеры впечатляют: длина автомобиля – почти 6 метров (5750 мм).

Что есть в этом экземпляре?

Спереди – кожаные кресла, сзади – велюр. Места сзади очень много, хотя полностью вытянуть ноги не получится.



Есть рации, мобильная связь, видеомагнитофон и три экрана. А еще полный электростеклопакет, кондиционер и усилитель руля. 

Заводится автомобиль легко, звук мотора впечатляет. Проехали пару метров вперед-назад – по ощущениям это грузовик, а не легковое авто.

Но с ЗиЛ-41041 мы не прощаемся. Владелец обещал предоставить машину на полноценный тест-драйв после реставрации. Так что ждем!
 
Теги: Минск
 
 
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Автобизнес обнаружил редчайший ЗиЛ-41041, выпущенный в 1999 году. Машина приехала из Москвы, причем из гаража московской мэрии. Есть вероятность, что именно на ней ездил...
 
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