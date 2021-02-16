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Алесь Беляцкий на свободе
Источник материала: Партизан
Дома у Алеся Беляцкого провели обыск. Он на свободе
Руководитель правозащитного центра "Весна " Алесь Беляцкий после обыска в его квартире в Минске сообщил
Обыски прошли в офисе Весны и у него дома. Забрали документы и оргтехнику. Самого Алеся на допрос не забрали, он на свободе.
В настоящее время идет обыск на втором офисе "Весны" в Минске.
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Дома у Алеся Беляцкого провели обыск. Он на свободе
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