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Минское «Динамо» играет с московскими одноклубниками. Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» после международной паузы возобновляет выступление в Континентальной хоккейной лиге.
Сегодняшний соперник «зубров» — московское «Динамо».
«Динамо» (Минск): Фурх; Фальковский — Менелл, Усов — Горбунов — Мосалев; Альмквист — Знахаренко, Клинкхаммер — Митчелл — Козун; Шинкевич — Соловьев, Принс — Спунер — Варфоломеев; Воронин — Протас — Демков; Дерябин, Алистров.
«Динамо» (Москва): Бочаров; Чайковски — Хиетанен, Кагарлицкий — Шипачев (к) — Яшкин; Миронов — Волков, Тарасов — Линдберг — Пяярви; Е. Зайцев — Сергеев, Брюквин — Ефремов — Игумнов; Бойков — Прибыльский, Муранов — Шипов — О.Зайцев.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало — в 19.10.
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Минское «Динамо» после международной паузы возобновляет выступление в Континентальной хоккейной лиге.
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