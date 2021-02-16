«Я не дрифтовал, меня занесло!» Кто и почему носится по ночам на парковках возле гиперов?

Источник материала: Tut.by

Скрип колес, рев мотора и «полеты» без глушителя — это развлечение и хобби для одних и раздражитель и бессонные ночи — для других. Таковы две стороны одной медали, вернее, занятия — покатушек, которые водители называют дрифтом и устраивают на стоянках возле гипермаркетах. AUTO.TUT.BY узнал, почему дрифтеры бесят окружающих, зачем им такие поездки и что об этом хобби думает профессиональный автоспортсмен.





«ГАИ не боятся, а над жильцами смеются»

Ольга живет на восьмом этаже дома на улице Мирошниченко. Окна ее квартиры выходят в сторону рынка «Экспобел» и МКАД. Соседство с «кольцом» минчанке не мешает, потому что шум, который создает дорога, «равномерный». Но ночи у Ольги все равно бессонные, причина тому: автомобильные гонщики, которые несколько раз в неделю приезжают подрифтовать на стоянку рынка.

— Гоняют они здесь круглый год и уже лет десять. И чем погода хуже — тем для них лучше и прикольнее. Съезжаются ближе к вечеру, даже магазин еще работает и ходят покупатели. Нарезают круги на стоянке, рядом с припаркованными машинами посетителей магазина. Носятся по полночи, а то и до рассвета, — рассказала женщина.

По словам Ольги, визг резины дрифтующих машин, некоторые из которых без глушителей, рев моторов и тормозов разносится далеко по микрорайону. Уснуть от этого местным жителям проблематично, даже при закрытых окнах в доме. Несколько лет семья Ольги борется с этим «беспределом»: писали заявление руководству «Экспобел», обращалась письменно и устно в ГАИ Минского района и области, но уличные гонщики продолжают будоражить район.

— Раньше «Экспобел» перед закрытием ставил заборчик при въезде на стоянку. Так гонщики загоняли на территорию машины заранее. Пару лет назад парковку реконструировали, но сейчас въехать на нее можно в любое время.

По телефону в ГАИ Минского района Ольгу уже узнают по голосу, даже знают, что она снова и снова будет жаловаться на гонщиков. Но справиться с дрифтерами непросто.





— В ГАИ разговаривают со мной вяло, один раз сказали, что «где им ещё гонять». Но вызов принимают. Приедут на стоянку, оштрафуют несколько водителей и уезжают, а те снова давай дрифтовать. Вижу, что для этих «мальчиков» ГАИ совсем не авторитет, они их совсем не опасаются, а может даже и дружат — бывало, стоят, болтают.

В ПДД нет запрета на такие гонки. ГАИ, если приезжает на место заезда, то штрафует водителей за нарушения, «которые удается найти»: непристегнутый ремень, непройденный техосмотр и другие.

Свои покатушки водители снимают на видео и выкладывают в интернете. Некоторые из них AUTO.TUT.BY нашел в Instagram.

Несколько раз Ольга сама ходила на стоянку — поговорить с гонщиками по-хорошему. Они ее слушают, но уезжать не хотят, отшучиваются. Женщина говорит, что не против увлечений этих парней, но считает, что надо этим заниматься цивилизованно, не принося вреда окружающим.

«Ездим по своим правилам и никому не мешаем»

На уличный дрифт в Минске собираются не только на стоянке «Экспобела», есть и другие парковки, куда съезжаются гонщики. На одной из них, на улице Горецкого, возле магазина «Гиппо» побывал AUTO.TUT.BY. Вечером выходного дня сюда съехались около 30−40 человек на более чем двадцати авто — кто-то погонять, кто-то посмотреть. Любители подрифтить оказались разного возраста, кто-то приехал на «корытах» цена которым 150 долларов, кто-то на тачках в десятки раз дороже. Парни и девушки (кстати, кто-то приехал даже с ребенком лет шести) оказались открытыми для общения, почти все оказались знакомы друг с другом — собираются на покатушки не впервые.

— Ох, наконец-то за столько лет нас журналисты посетили! — улыбается один из участников заездов и вводит в курс происходящего. — Договариваемся в чате о встречах и приезжаем на «уборку снега». Зимой нам нужно, чтобы на площадке был снег и «слизганне». Стараемся приехать ближе к закрытию магазина: чтобы клиенты магазина на авто уехали и стоянка стала максимально свободной. Здесь площадка выгодная, в отличие от «Экспобела» — жилые дома далеко, мы никому не мешаем спать.

На стоянке трактор убирает снег — из-за дрифта начинает уборку с другой части площадки. Гонщики поясняют: у них порядок, и все участники знают, какие правила действуют на случай ДТП. Например, если в стоящее авто въехала машина, то виноват и возмещает ущерб водитель, который находился в движении. А если столкновение произошло на круге — ничего не поделаешь, риск есть риск, водители пожимают руки и расходятся без претензий друг к другу.

Для гонки на парковке освобождается центр. Увы, в тот день посередине стояли две чужие машины, плюс мачта освещения. Дрифтеры ездят вокруг них. Зрители и участники, которые ждали своей очереди, стоят подальше от круга.





Из-за припаркованных чужих машин водители не переживают: говорят, что «все авто сейчас застрахованы», поэтому случись что — из своего кармана платить не придется. Но парни и не припомнят случаев (если, конечно, не лукавят), когда кто-то из них задевал чужие авто. Ну, а чтобы сбили человека — такого и вовсе не было.

«Мы не хулиганы, просто хобби такое»

— Отходите подальше, видите: Jeep выезжает. У него полный привод, его может вынести в сторону, — предупреждают нас завсегдатаи.

Черный Jeep без переднего номера выехал в центр круга, водитель полностью вывернул руль в сторону, и внедорожник стал быстро вращаться на одном месте — снежная крошка разлетается в разные стороны из-под колес.

— Ух, дает! Ай, красава! Давай-давай! — одобрительно кричали зрители.





Когда Jeep «выступление» закончил, мы познакомились с его владельцем — им оказался 32-летний минчанин, владелец небольшой фирмы по ремонту техники Apple. Называть имя парень не захотел, но рассказать о себе согласился. На стоянку он приехал вместе со своей женой — так пара проводит свободное время. У супругов трое детей, за которыми в тот вечер вызвалась присмотреть бабушка. Она знает, где находятся ее дочь и зять, ничего против такого времяпровождения женщина не имеет.

— Если покатать так, как я сейчас ездил, неподготовленного человека, то его даже вытошнить может. Говорят, что это похоже на «Супер-8». Я сам уже привык, — объясняет автомобилист. — Машина мощная — объем 5,7! Двигатель не страдает, да и колеса тоже, они скользят по льду.

На круг выезжают сразу пять машин: одна едет отдельно, остальные объединились в пары и едут параллельно близко друг к другу — показывают «высший пилотаж». Вдруг на круг вырулил синий уборочный трактор и стал вращаться вокруг своей оси. Присутствующие одобрительно загудели: «Наш». Кстати, парни отметили, что трактористы на разных стоянках частенько подключаются к дрифтерам, мол, тоже показывают, что они кое-что умеют.



26-летний автомеханик Павел собирается принимать участие в профессиональных соревнованиях по автоспорту

Рассказали о себе еще два друга — 26-летний автомеханик Павел и 28-летний Дмитрий, парни даже решили не скрывать свои лица: «Зачем? Все и так знают о нашем увлечении». Ребята признались, что часто приезжают на дрифт — покататься и отдохнуть. Как и все присутствующие, приятели «дорожным хулиганьем» себя не считают, отмечая, что больше этим хобби заняться негде, кроме как на парковках при гипермаркетах или складах. Хотя в ближайшее время они собираются принять участие в профессиональных соревнованиях по дрифту, говорят, что их уровень подготовки позволяет это сделать.

— Женат, есть сын, BMW E36, на которой я приехал, это моя единственная машина, — с улыбкой рапортует Павел и показывает синий седан без переднего бампера. — Жена отпустила нормально, она спокойно реагирует на эти пацанские увлечения.

На заездах Павла несколько раз штрафовала ГАИ — за непристегнутый ремень или непройденный техосмотр. Тем не менее бээмвист отказываться от увлечения не собирается — очень нравится.



Дмитрий считает, что большинству парней, которые дрифтуют на общественных парковках, участие в автосоревнованиях не по карману

Дмитрий приехал на пикапе Opel Campo, кроме него у автомобилиста есть еще несколько машин. Парень имеет свою мастерскую по изготовлению мебели из массива. Он тоже женат, есть ребенок.

— Профессиональные соревнования обходится очень дорого — я раньше принимал участие в дрифте. Подготовка к сезону стоит минимум тысячи полторы долларов. А еще нужно деньги на соревнования. Например, стартовый взнос — 130 рублей, колеса как на мою машину встанут 250 долларов. Некоторые парни, которые сюда ездят, может, последние деньги отдали, чтобы заправиться только, откуда они возьмут еще деньги на площадку?

«Хороводы» вокруг ГАИ и компромисс, который всех устроил

После полуночи на парковку заехал патрульный автомобиль ГАИ с включенными красными и синими маячками. Гонщики резко начали парковаться, но два автомобиля — «жигули» и Opel Omega — уехать не успели. Инспекторы выскочили из авто и побежали к машинам.





— Ты чего дрифтовал? Где бампера? Почему в таком состоянии выгоняете машину на дорогу? Техосмотр есть? Документы? — гаишник все задавал и задавал вопросы у водителя жигулей.

— Я не дрифтовал! Меня занесло, здесь же не почищено, — оправдывался автомобилист.

Водителю из Opel Omega пришлось хуже: его пригласили присесть в салон милицейской машины, а там инспектор почувствовал, что от парня пахнет спиртным. От «жигулиста» инспекторы сразу отвлеклись и повезли выпившего водителя на экспертизу. Забегая вперед, отметим, что анализ показал у него 0,31 промилле алкоголя — теперь с правами парню придется попрощаться.

— Вот дурак! Ну сам виноват, кто ж так делает, — обсуждают ситуацию гонщики.

Как только экипаж ГАИ уехал, дрифтеры снова выехали на круг, правда, ненадолго — милицейская машина вернулась снова, инспектор припарковал ее прямо в центре площадки.

— Ну и что, долго он будет так стоять? Видно, решил тут подежурить, — недовольно переговариваются люди, приехавшие за адреналином. — Давайте хороводы вокруг него поводим!





На сленге гонщиков «водить хороводы» — значит ездить друг за другом вокруг какого-то объекта, в данном случае вокруг автомобиля ГАИ. Однако, такие «танцы» инспекторам не понравились: как только их окружили машины, в милицейском авто загорелись мигалки и он резко стартанул к пикапу Дмитрия.

— Права, техпаспорт, страховку! Почему не остановились, когда включились проблесковые маячки? — бросился старший лейтенант к водителю.

Дрифтеры останавливаются, выходят из автомобилей и наблюдают за ситуацией. Инспекторы выглядят растерянными: что делать с гонщиками по парковке — непонятно.

— Так. Ваша машина числится в угоне, мы ее эвакуируем для проверки вин-кода, — заявил один из милиционеров Дмитрию. Это решение вызвало смех у присутствующих. Инспекторы сели в свою машину и стали кому-то звонить.

Через пару минут на стоянку приехал еще один патрульный автомобиль с гаишником «поглавнее». Машину обступили гонщики, на «разборки» подскочил тракторист, который убирал парковку.





— Да вы надоели, снег разносите, мне за вами по пять раз надо проходить, чтобы все убрать! — кричит рассерженный мужчина.

Минут через 20 ситуация разрешилась мирно: водителям возвращают документы, автомобили гонщиков и ГАИ покидают стоянку и разъезжаются в разные стороны.

— Пацаны! Есть отличная парковка рядом — снега по пояс, есть что «убирать»! Поехали! — предложил один из дрифтеров, его подержали большинство присутствующих.

«Площадок для гонок хватает, но нелегалов привлекают тусовки»

Не секрет, что многие профессиональные автогонщики начинали свой путь в автоспорте с нелегальных соревнований. Они отмечают, что двадцать лет назад в Беларуси не было площадок для тренировки на автомобилях и соревнований. Сейчас ситуация изменилась.

— В начале нулевых, когда я только получил права, то гонял нелегально на 402 метра. Как раз вышел фильм «Форсаж» и гонками все пацаны просто «заболели». Заезды проводились за городом, на пустой трассе. Как мне кажется, это было не так опасно, как сегодняшний «дрифт», который ребята устраивают на открытых парковках возле магазинов, где стоят чужие машины, ходят люди, есть столбы, — говорит Дмитрий Нагула, чемпион Беларуси 2018 года по дрифтингу.

Дмитрий считает, что дрифтовать в общественных местах — это неправильно и опасно. Ведь за рулем, как правило, сидит неопытный «дрифтер», который не сумеет правильно среагировать, если произойдет непредвиденная ситуация. Да и опытный навряд ли сможет!

— Я понимаю, что профессиональный дрифт занятие не из дешевых, но любительские заезды — это совсем другое дело, ездить можно на городских машинах на одном комплекте резины и т.д. Поэтому я считаю, что ребятам с парковок дорога в зимний дрифт, который проводится в специально отведенных для этого местах.

Чемпион отметил, что в прошлом году в Стайках открылась отличная площадка для автотренировок и соревнований. Впрочем, не факт, что городские нелегальные гонщики захотят туда ездить.

— Возможно ребят привлекает больше тусовка, чем реальные спортивные достижения. Они заранее списываются, созваниваются. Потом приезжают на место, попьют чаек, погоняют, такое времяпровождение их привлекает, — говорит пилот.