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Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба уходит в мадридский «Реал»

16.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба уходит в мадридский «Реал»

Один из самых громких трансферов этого футбольного сезона свершился. Лучший защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба уходит в мадридский «Реал». 

Об этом сегодня заявил сам футболист. Австрийский игрок защищал цвета «Баварии» почти всю карьеру – 13 сезонов. Дважды выигрывал Лигу чемпионов и становился девять раз чемпионом Германии и семь лет признавался лучшим футболистом Австрии. Контракт 28-летнего Алабы с мадридским «Реалом» вступит в силу летом и заключён до 2025-го года. Стоимость футболиста оценивается в 55 миллионов евро.

Фото: DFL

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Один из самых громких трансферов этого футбольного сезона свершился. Лучший защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба уходит в мадридский «Реал».  Об этом...
 
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