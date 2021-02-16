Источник материала: ОНТ

Один из самых громких трансферов этого футбольного сезона свершился. Лучший защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба уходит в мадридский «Реал».

Об этом сегодня заявил сам футболист. Австрийский игрок защищал цвета «Баварии» почти всю карьеру – 13 сезонов. Дважды выигрывал Лигу чемпионов и становился девять раз чемпионом Германии и семь лет признавался лучшим футболистом Австрии. Контракт 28-летнего Алабы с мадридским «Реалом» вступит в силу летом и заключён до 2025-го года. Стоимость футболиста оценивается в 55 миллионов евро.

Фото: DFL

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram