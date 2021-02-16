|
17 февраля Верховный суд рассмотрит дело о взятках топ-менеджеров Белгазпромбанка
Источник материала: ОНТ
В открытом судебном заседании. Завтра Верховный суд начнёт рассматривать самое резонансное уголовное дело о рекордных для Беларуси взятках. На скамью подсудимых сядут топ-менеджеры Белгазпромбанка.
Бывшие заместители председателя правления, шесть человек, дали признательные показания и заключили досудебное соглашение со следствием. Бывший председатель правления банка – Виктор Бабарико вину не признал. Его обвиняют в получении взяток и легализации доходов, полученных преступным путём. В обоих случаях в особо крупном размере. Деньги передавались чиновникам банка исключительно за выполнение их служебных обязанностей, а именно за то, чтобы банк сотрудничал с той или иной компанией. Также известно, что все обвиняемые, кроме Бабарико, частично возместили причинённый ущерб, а их родственники ходатайствовали о снисхождении. Перед судом предстанет и руководитель компании «Активлизинг». По материалам дела, он передал бывшим руководителям Белгазпромбанка не менее двух с половиной миллионов долларов. Дело бывших топ-менеджеров их руководителя уже вызвало большой общественный резонанс.
Дело рассматривает Верховный суд – это высшая судебная инстанция, но это не означает, что пытаются представить, что у обвиняемых не останется возможностей для апелляции.
Все фигуранты этого крупного дела за исключением Виктора Бабарико на этапе следствия признали вину и заключили досудебные соглашения со следствием. Теперь они могут рассчитывать на менее строгое наказание, по закону – не более половины максимального срока, предусмотренное за преступление. Добровольность заключения этого соглашения проверили на предварительном заседании 2 недели назад.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В открытом судебном заседании. Завтра Верховный суд начнёт рассматривать самое резонансное уголовное дело о рекордных для Беларуси взятках. На скамью подсудимых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)