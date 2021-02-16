В Могилеве продолжается суд над бывшим директором регионального отделения Белгазпромбанка

Источник материала: ОНТ

В могилевском суде Октябрьского района продолжилось слушание по делу экс-главы Могилевской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк» Сергея Кармызова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, которые повлекли причинение ущерба в крупном размере, передает БЕЛТА.

Мужчину задержали 12 июня 2020 года. По материалам дела, Сергей Кармызов, находясь еще в должности замдиректора, уговорил свою знакомую Светлану Цедик взять на свое имя кредит для бизнесмена и директора ОДО «Арсенал» Владимира Новикова. Деньги требовались для работы предприятия. От сделки Сергей Кармызов должен был получить 10% от суммы кредита.

С 2015 года обвиняемый почти 3 тысячи раз звонил Новикову. Причиной частых созвонов Кармызов назвал то, что знакомый был клиентом банка и часть этих звонков была совершена в интересах банка.

Также на суде зачитали расходно-кассовый ордер, согласно которому Светлана Цедик получила кредит в размере Br75 тыс. По имеющимся документам женщина сразу же часть денег перевела в иностранную валюту. При этом, как отметила гособвинитель, на документах, разрешающих дать могилевчанке такую сумму в кредит, отсутствовала часть подписей.

После после того, как за мошенничество задержали Владимира Новикова, Цедик возглавила ОДО «Арсенал». Также были озвучены документы, которые подтверждают финансовые операции семьи Новиковых. В их числе переводы денег на счета, обмен валют и внесение денежных средств на расчетные счета.

Следующее заседание по делу пройдет 19 февраля.

Фото: БЕЛТА, Олег Фойницкий

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