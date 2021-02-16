Курс биткоина установил сегодня новый рекорд

Источник материала: ОНТ

Курс первой криптовалюты установил сегодня новый рекорд. Цена биткоина превысила 50 тысяч долларов, а его капитализация – девятьсот миллиардов.

Причина такого роста – в Илоне Маске. Его компания – автопроизводитель – купила цифровую монету на полтора миллиарда долларов. Более того, фирма заявила, что может предоставить в будущем возможность оплаты электрокаров биткоинами. Рост связывают и с рыночными ожиданиями. По слухам, мировые управляющие активами будут и дальше выделять часть своих средств для криптовалют. При этом индекс доллара упал – до трехнедельного минимума.

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