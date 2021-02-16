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Мощный торнадо обрушился на Северную Каролину. Есть погибшие и пострадавшие
Источник материала: ОНТ
Трое погибших и 10 пострадавших в результате торнадо в округе Брансуик в штате Северная Каролина, передает
Торнадо обрушился на округ после полуночи и разрушил десятки домов и машин. Нарушены линии электропередач, сломаны деревья. Тысячи человек остались без электричества, а многие и вовсе оказались под завалами.
Шериф добавил, что продолжаются поиски пропавших без вести.
При этом в 25 штатах из-за мощных снегопадов более 4 млн домов и предприятий остались без электроснабжения. В семи штатах объявлен режим ЧС.
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Трое погибших и 10 пострадавших в результате торнадо в округе Брансуик в штате Северная Каролина, передает Fox News. Торнадо обрушился на округ после полуночи и...
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