Мощный торнадо обрушился на Северную Каролину. Есть погибшие и пострадавшие

Источник материала: ОНТ

Трое погибших и 10 пострадавших в результате торнадо в округе Брансуик в штате Северная Каролина, передает Fox News .

Торнадо обрушился на округ после полуночи и разрушил десятки домов и машин. Нарушены линии электропередач, сломаны деревья. Тысячи человек остались без электричества, а многие и вовсе оказались под завалами.

Шериф добавил, что продолжаются поиски пропавших без вести.

При этом в 25 штатах из-за мощных снегопадов более 4 млн домов и предприятий остались без электроснабжения. В семи штатах объявлен режим ЧС.

Фото: Twitter, tanner_barth









Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram