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Мощный торнадо обрушился на Северную Каролину. Есть погибшие и пострадавшие

16.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мощный торнадо обрушился на Северную Каролину. Есть погибшие и пострадавшие

Трое погибших и 10 пострадавших в результате торнадо в округе Брансуик в штате Северная Каролина, передает Fox News.

Торнадо обрушился на округ после полуночи и разрушил десятки домов и машин. Нарушены линии электропередач, сломаны деревья. Тысячи человек остались без электричества, а многие и вовсе оказались под завалами.

Шериф добавил, что продолжаются поиски пропавших без вести.

При этом в 25 штатах из-за мощных снегопадов более 4 млн домов и предприятий остались без электроснабжения. В семи штатах объявлен режим ЧС.

Фото: Twitter, tanner_barth



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Трое погибших и 10 пострадавших в результате торнадо в округе Брансуик в штате Северная Каролина, передает Fox News. Торнадо обрушился на округ после полуночи и...
 
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