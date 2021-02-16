Эксперты дали советы, как завести автомобиль после холодной ночи

Источник материала: ОНТ

Минусовая температура может значительно навредить работающей на бензине машине. О том, как избежать проблем с прогревом автомобиля, рассказали эксперты газеты «Аргументы и факты» .

Проблема замерзания воды на дне топливного бака внутри фильтра или на сетке топливного насоса распространена среди водителей. Специалисты советуют при морозах регулярно проверять ячейки фильтра. Если на них появился снег, то деталь нужно снять и прогреть в теплом помещении или при помощи горячей воды. Также стоит сделать и с насосом.

По мнению экспертов, избежать проблемы позволит добавление спирта в бак. Он не даст замерзать воде в трубках и фильтрах.

Еще одна опасность, которая подстерегает водителей транспорта на бензине, это то, что страдает испаряемость данного вида топлива. Она влияет на быстроту запуска и прогрева. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются те, кто использовал летний бензин из канистры вместо зимнего.

Для устранения поломки, утверждают специалисты, нужно прогреть впускной трубопровод. Для этого следует обложить трубопровод ветошью и поливать горячей водой. Потребуется около 2 литров воды. Другими способами прогрева лучше не пользоваться, чтобы не произошло возгорание.

Фото: Getty Images

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