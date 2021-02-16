«TikTok массово нарушает права пользователей» – гендиректор Европейской организации по защите прав потребителей

Источник материала: ОНТ

Европейская организация по защите прав потребителей (BEUC) подала жалобу в Еврокомиссию на социальную сеть TikTok, сообщается на сайте организации .

По результатам исследований, BEUC обвиняет TikTok в нарушении прав потребителей и авторских прав в странах ЕС. Также в жалобе сказано, что соцсеть не может защитить детей от скрытой рекламы и неприемлемого контента.

Организация уведомила власти стран Евросоюза о нарушениях в работе соцсети и призвала начать расследование.

Фото: Getty Images

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