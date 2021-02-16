Куда сходить на неделе с 15 по 21 февраля?

Источник материала: ОНТ

Пока за окном солнечная зима, в душе разгорается весеннее настроение. Заряжаемся приятными эмоциями и рассказываем вам, куда можно сходить на этой неделе.

Кино

1. 19 февраля в рамках проекта Cinemascope в Музее-мастерской З.И. Азгура продолжится показ культовых фильмов мирового кинематографа.

На этот раз на экране фильм Дэвида Кроненберга «Обед нагишом» (1991). Начало в 19:00. А после самого показа можно задержаться и обменяться впечатлениями с другими зрителями.

Показ проходит на языке оригинала с русскими субтитрами. Гостям предлагается посмотреть фильм с использованием беспроводных наушников, которые выдаются на входе при предъявлении билета и после киносеанса сеанса подлежат возврату.





16+

Где: Музей-мастерская З.И. Азгура (ул. Азгура, 8)

Когда: 19 февраля, 19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: 7 рублей

2. В кинотеатре «Пионер» проходит показ кинофильмов Ларса фон Триера. Для зрителей подготовлены 8 картин провокационного режиссера.

Эти выходные раскроют Триера как мага киноискусства. В пятницу, 19 февраля, покажут офисную комедию «Самый главный босс», а в субботу, 20 февраля, можно будет оценить картину-участницу Каннского кинофестиваля «Мандерлей».





16+

Где: кинотеатр «Пионер» (ул. Энгельса, 20)

Когда: 19 и 20 февраля

Подробности тут

Стоимость билетов: от 8 рублей

Концерты

В пятницу, 19 февраля, в Белгосфилармонии виртуозы цимбал играют саундтреки и классику. Слушатели смогут оценить интересную и разнообразную программу, в которой классика найдет преломление в современных ритмах, а музыкальный модерн зазвучит в старинной стилизации. Идея проекта – отражение различных эпох, стилей и направлений музыки: от классики И.С. Баха и Ф. Медельсона до саундтреков к популярным кинохитам, от фолка – к классическим кроссоверам ХХ века.





6+

Где: Белгосфилармония (пр-т Независимости, 50)

Когда: 19 февраля, 19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: 10-15 рублей

Спектакли

1. 16 февраля, во вторник на сцене Республиканского дворца культуры профсоюзов покажут комедию в двух действиях «Горе от ума». Классическое произведение Александра Грибоедова, не теряющее актуальности, – отличной вариант для культурного вечера.





12+

Где: Республиканский дворец культуры профсоюзов (пр-т Независимости, 25)

Когда: 16 февраля, 19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: 8–17 рублей

2. В среду, 17 февраля, в Белорусском государственном музыкальном театре можно насладиться балетом «Лебединое озеро». Действие невероятной истории происходит в сказочные времена в Германии.





12+

Где: Белорусский государственный музыкальный театр (ул. Мясникова, 44)

Когда: 17 февраля, 19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: 14–18 рублей

3. Субботний вечер 20 февраля порадует зрителей легендарной оперой «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини. Зрители приглашаются к 19:00 в Большой театр Беларуси.

12+

Где: Большой театр Беларуси (ул. Парижской коммуны, 1)

Когда: 20 февраля, 19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: 6-40 рублей

Выставки

1. В Национальном художественном музее проходит монографическая выставка Давида Якерсона, приуроченная к 125-летию со дня рождения известного скульптора и графика.

На экспозиции, носящей ретроспективный характер и охватывающей практически весь творческий путь мастера, представлены более 100 графических работ и скульптур, а также архивные фотографии, что дает возможность оценить все многообразие художника, искусство которого не укладывается в рамки одного творческого метода. Здесь и орнаментальные композиции в стилистике «ар-нуво», и эксперименты в духе кубизма и экспрессионизма, и пленэрные городские зарисовки Витебска, и новаторские супрематические произведения 1920-х гг., и в то же время фигурная скульптура 1930-х гг., представляющая изображения «неканонической красоты» лиц других рас.





0+

Где: Национальный художественный музей Республики Беларусь (ул. Ленина, 20)

Когда: до 4 апреля, 11:00-19:00, выходной – вторник

Подробности тут

Стоимость билетов: 8 рублей – взрослым, 4 рубля – школьникам и студентам

2. До 21 февраля в Национальном историческом музее Республики Беларусь проходит выставка белорусского костюма «Белорусский костюм: прошлое и современный дизайн».

На экспозиции предлагается присоединиться к роли исследователя, который с особым вниманием и тонкостью рассматривает представленные образцы белорусского костюма как предмет изучения и, конечно же, шарма.





0+

Где: Национальный исторический музей Республики Беларусь (ул. Карла Маркса, 12)

Когда: до 21 февраля, 11:00-19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: взрослым – 7 рублей, студентам – 5,5 рублей, школьникам – 4 рубля

3. С 1 февраля по 16 мая Музей истории белорусской литературы приглашает на литературно-этнографическую экспозицию «Мова хаты», чтобы хорошо и тепло провести время с семьей, а также узнать, как жили и строили свой мир наши предки.

Выставка познакомит с традиционным белорусским домом, его делением на части, а также с праздниками и обычаями белорусов, с семейными обрядами и христианскими традициями. В экспозиции можно увидеть и почувствовать диалог с прошлым и настоящим, с эстетическим миром, ведь жилье – один из важнейших символов культуры.





3+

Где: Музей истории белорусской литературы (ул. Максима Богдановича, 13)

Когда: до 16 мая

Подробности тут

Стоимость билетов: семья до 5 человек – 5 рублей, школьникам и студентам – 1,5 рублей, взрослым – 3 рубля

4. В Национальном художественном музее проходит ретроспективная выставка произведений живописи, графики Олега Прусова «Надпись на обороте».

На выставке будут представлены около 100 произведений художника из коллекции семьи Прусовых, частного собрания О. Сидоренко и Музея Марка Шагала в Витебске.

За свою недолгую жизнь Олег Прусов создал около 200 живописных и графических работ, были изданы два сборника стихов. В 1991 году О. Прусов стал лауреатом выставки-конкурса «Работа года» (Витебск), а в следующем, 1992 году, – дипломантом конкурса «Лучшая работа года – 91» (Государственная Третьяковская галерея, Москва). Его имя включено в 18-томную Белорусскую энциклопедию, а также энциклопедию «Регионы Беларуси» в 7 томах. Жизни и творчеству Олега Прусова посвящены более 30 статей и очерков в газетах, журналах, книгах, изданных в Беларуси, России, Украине. О нем снят ряд телевизионных передач. В Витебске на улице Чайковского, в Центре ремесел и искусств «Двина», стоит созданная художником и скульптором Сергеем Сотниковым монументально-декоративная скульптура «Ангел», которая посвящена Олегу Прусову.

Несмотря на прогрессирующую слепоту, художник продолжал работать до последних дней своей жизни.





3+

Где: Национальный художественный музей (ул. Ленина, 20)

Когда: с 5 февраля, 11:00-19:00 (выходной – вторник)

Подробности тут

Стоимость билетов: взрослым – 8 рублей, школьникам и студентам – 4 рубля

5. До 28 февраля в Национальном центре современных искусств проходит выставка современного белорусского пейзажа. Посетители выставки смогут увидеть почти 50 работ белорусских авторов, которые являются наиболее яркими представителями лирического пейзажа и помогают ему оставаться визитной карточкой отечественного искусства.





0+

Где: Национальный центр современных искусств Республики Беларусь (ул. Некрасова, 3)

Когда: до 28 февраля, 12:00-20:00 (выходные понедельник, вторник)

Подробности тут

Стоимость билетов: полный – 5 рублей, льготный – 2 рубля

6. До 21 февраля в арт-гостиной «Высокае мѣста» представлена выставка пейзажей «К горизонту» художника Павла Кондрусевича. Посетители экспозиции смогут познакомиться с пейзажами Беларуси, Литвы, Австрии, Италии, а также некоторыми придуманными и фантастическими видами.

Картины художника выполнены в технике масляной живописи и отличаются особой выразительностью и теплотой.





0+

Где: Высокое место (ул. Герцена, 2а)

Когда: до 21 февраля, среда-воскресенье 11:00-19:00.

Подробности тут

Стоимость билетов: взрослым – 3 рубля, студентам – 2,5 рубля, школьникам – 2 рубля

7. В галерее Михаила Савицкого проходит выставка фотографии «Другой Минск». В экспозиции представлено более 80 фотографий известного минского фотохудожника Вадима Качана. Снимки сделаны в период 1982–1989 годов и разделены на серии: «Дома», «Реконструкция дома», «Улицы», «Дворики», «Арки в старом городе», «Фрагменты», «Стадион Динамо», «В парке», «Виды Минска».

Уникальность выставки в том, что она представляет Минск глазами одного человека, который стремится передать зрителю любовь к своему родному городу. Вадим Качан часто упоминает, что для него город – это центр, с которым связаны его личные воспоминания. Именно поэтому большая часть снимков сделана в Верхнем городе, а также в уютных уголках Раковского и Троицкого предместий, вдоль набережной Свислочи, в парках Янки Купалы и М. Горького.

Входной билет на выставку также дает право посещения выставки живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Огни моего города».

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Где: Галерея Михаила Савицкого (пл. Свободы, 15)

Когда: до 14 марта, 11:00-19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: полный – 5 рублей, студентам и пенсионерам – 3,5 рубля, школьникам – 2 рубля

Помните! В Минске действует обязательный масочный режим!

Берегите себя и будьте здоровы!

Фото: Анастасия Штайда, pinterest.com kino-teatr.ru, teatr.by, musicaltheatre.by, minskconcert.by, sb.by, belta.by, ncsm.by, minskmuseum.by, bellitmuseum.by

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