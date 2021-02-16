Сохранится морозная погода с небольшим снегом. Прогноз погоды на 17 февраля

Источник материала: ОНТ

В ближайшие дни сохранится морозная погода. А среднесуточная температура будет на 6–8 градусов ниже климатической нормы. Благодаря февральскому солнцу, дневной мороз будет легче восприниматься.

Завтра, 17 февраля, погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, по его периферии продолжат поступать влажные воздушные массы с северных морей. Сохранится морозная погода с небольшим снегом.

Во вторник переменная облачность. Временами будет проходить небольшой кратковременный снег. Влажность до 90%. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, видимость до километра. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

В восемь утра температура воздуха составит от -9°C по северо-востоку до -14°C мороза по юго-западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки от -13°C по Витебской области до -3°C мороза по Брестской. К вечеру температура немного понизится – от -16°C в северных районах до -12°C мороза в южных.

В четверг метеоусловия продолжит определять холодный воздух арктического происхождения, сохранится аномально морозная погода. Температура воздуха ночью составит -16°C…-23°C, при прояснениях воздух будет охлаждаться до -25°C, днем -7°C…-14°C, в юго-западных районах немного теплее: в ночные часы -12°C…-15°C, днем до -5°C. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. В пятницу ночью еще на три градуса станет холоднее.

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