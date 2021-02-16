ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сохранится морозная погода с небольшим снегом. Прогноз погоды на 17 февраля

16.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сохранится морозная погода с небольшим снегом. Прогноз погоды на 17 февраля

В ближайшие дни сохранится морозная погода. А среднесуточная температура будет на 6–8 градусов ниже климатической нормы. Благодаря февральскому солнцу, дневной мороз будет легче восприниматься.

Завтра, 17 февраля, погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, по его периферии продолжат поступать влажные воздушные массы с северных морей. Сохранится морозная погода с небольшим снегом.

Во вторник переменная облачность. Временами будет проходить небольшой кратковременный снег. Влажность до 90%. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, видимость до километра. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

В восемь утра температура воздуха составит от -9°C по северо-востоку до -14°C мороза по юго-западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки от -13°C по Витебской области до -3°C мороза по Брестской. К вечеру температура немного понизится – от -16°C в северных районах до -12°C мороза в южных.

В четверг метеоусловия продолжит определять холодный воздух арктического происхождения, сохранится аномально морозная погода. Температура воздуха ночью составит -16°C…-23°C, при прояснениях воздух будет охлаждаться до -25°C, днем -7°C…-14°C, в юго-западных районах немного теплее: в ночные часы -12°C…-15°C, днем до -5°C. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. В пятницу ночью еще на три градуса станет холоднее.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшие дни сохранится морозная погода. А среднесуточная температура будет на 6–8 градусов ниже климатической нормы. Благодаря февральскому солнцу, дневной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российские вакцины «Спутник-V» и «ЭпиВакКорона» признаны эффективными против британской мутации вируса COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by