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XXVIII Минская международная книжная ярмарка готовится к открытию

16.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

XXVIII Минская международная книжная ярмарка готовится к открытию

«Книга объединяет людей и страны»: Минская международная книжная ярмарка готовится принимать гостей.


Выставка писательского искусства пройдет уже в 28-й раз. Ее программа начнется в необычном автобусе – поэтическом, где иностранные пассажиры услышат произведения вживую. А на книжной презентации посетителей будут ждать уникальные экспозиции, центральная из которых будет символично оформлена в стиле общего дома. В нем и импровизированный кабинет писателя, и детская, и кухня – свежие издания. Желающие смогут пообщаться с авторами книг, а также погрузиться в творческий процесс.

Владимир Андриевич, начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь: «В этом году мы отмечаем своеобразный юбилей – 30 лет созданию СНГ. Штаб-квартира находится в Минске, исполнительный комитет СНГ. Беларусь в этом году председательствует в СНГ. И это послужило поводом обратиться к этим странам с предложением показать все искусство книги этих стран. Будет представлено 11 государств-участников СНГ». 

Всего же участвуют 20 стран и около 300 кампаний. Ярмарка откроется в четверг и продлится до конца недели. Из-за эпидемиологической ситуации в мире десятки стран смогут наблюдать за событием онлайн. Тем же, кто посетит выставку, рекомендовано соблюдать масочный режим и меры предосторожности.

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Теги: Минск
 
 
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«Книга объединяет людей и страны»: Минская международная книжная ярмарка готовится принимать гостей. Выставка писательского искусства пройдет уже в 28-й раз. Ее...
 
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