Российские вакцины «Спутник-V» и «ЭпиВакКорона» признаны эффективными против британской мутации вируса COVID-19

Источник материала: ОНТ

Российские вакцины от ковида «Спутник-V» и «ЭпиВакКорона» признаны эффективными против британской мутации вируса.

Оба препарата уже используются в нашей стране. Первый учёные рекомендовали, в том числе для вакцинации населения старше 60 лет.

Сыворотки привитых граждан эффективно противодействовали как обычному штамму вируса, так и британскому.

За сутки в Беларуси – 1134 новых случая инфицирования, выписаны 1028 пациентов. Уровень заболеваемости постепенно снижается. А вот в соседней Польше вновь пошел в рост. Жители в ожидании решения правительства, которое грозится повторно ужесточить ограничения. На этом фоне ликуют жители Нидерландов. Суд в Гааге отменил в стране комендантский час, посчитав, что предпосылок и особой срочности для его введения не было.

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