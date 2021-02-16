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Российские вакцины «Спутник-V» и «ЭпиВакКорона» признаны эффективными против британской мутации вируса COVID-19
Источник материала: ОНТ
Российские вакцины от ковида «Спутник-V» и «ЭпиВакКорона» признаны эффективными против британской мутации вируса.
Оба препарата уже используются в нашей стране. Первый учёные рекомендовали, в том числе для вакцинации населения старше 60 лет.
Сыворотки привитых граждан эффективно противодействовали как обычному штамму вируса, так и британскому.
За сутки в Беларуси – 1134 новых случая инфицирования, выписаны 1028 пациентов. Уровень заболеваемости постепенно снижается. А вот в соседней Польше вновь пошел в рост. Жители в ожидании решения правительства, которое грозится повторно ужесточить ограничения. На этом фоне ликуют жители Нидерландов. Суд в Гааге отменил в стране комендантский час, посчитав, что предпосылок и особой срочности для его введения не было.
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Российские вакцины «Спутник-V» и «ЭпиВакКорона» признаны эффективными против британской мутации вируса COVID-19
Российские вакцины от ковида «Спутник-V» и «ЭпиВакКорона» признаны эффективными против британской мутации вируса. Оба препарата уже используются в нашей стране....
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