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Усиливается ответственность за незаконную предвыборную агитацию в России
Источник материала: ОНТ
Россия продолжает ужесточать законодательство. Сегодня во втором чтении Госдума приняла поправки в законопроект, которые позволят блокировать распространение предвыборной агитации с нарушением закона в интернете.
У владельца ресурса, после того как он получит уведомление, будут всего сутки, чтобы добровольно удалить противоправный контент. Для граждан, должностных и юридических лиц в несколько раз вырастут штрафы за агитацию в «день тишины» и в запрещенных местах.
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Россия продолжает ужесточать законодательство. Сегодня во втором чтении Госдума приняла поправки в законопроект, которые позволят блокировать распространение...
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