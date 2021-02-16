Усиливается ответственность за незаконную предвыборную агитацию в России

Источник материала: ОНТ

Россия продолжает ужесточать законодательство. Сегодня во втором чтении Госдума приняла поправки в законопроект, которые позволят блокировать распространение предвыборной агитации с нарушением закона в интернете.





У владельца ресурса, после того как он получит уведомление, будут всего сутки, чтобы добровольно удалить противоправный контент. Для граждан, должностных и юридических лиц в несколько раз вырастут штрафы за агитацию в «день тишины» и в запрещенных местах.

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