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Усиливается ответственность за незаконную предвыборную агитацию в России

16.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Усиливается ответственность за незаконную предвыборную агитацию в России

Россия продолжает ужесточать законодательство. Сегодня во втором чтении Госдума приняла поправки в законопроект, которые позволят блокировать распространение предвыборной агитации с нарушением закона в интернете. 


У владельца ресурса, после того как он получит уведомление, будут всего сутки, чтобы добровольно удалить противоправный контент. Для граждан, должностных и юридических лиц в несколько раз вырастут штрафы за агитацию в «день тишины» и в запрещенных местах. 

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Россия продолжает ужесточать законодательство. Сегодня во втором чтении Госдума приняла поправки в законопроект, которые позволят блокировать распространение...
 
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