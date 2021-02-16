|
Минчанки c бело-красно-белыми зонтиками прогулялись по Осмоловке
Источник материала: Хартия'97
Минчанки c бело-красно-белыми зонтиками прогулялись по Осмоловке
Белоруски подобные акции проводят еженедельно.
Полтора десятка девушек c бело-красными зонтиками прогулялись по столичной Осмоловке.
Фото опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруски подобные акции проводят еженедельно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)