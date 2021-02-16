Источник материала: Хартия'97

Белорусы сделали инсталляцию с Сашей Синепалым 1 16.02.2021, 19:10

фото: lilia_kvatsabaya/instagram

Фотофакт.

Белорусы сделали инсталляцию с Лукашенко (Сашей Синепалым). Ранее диктатор клялся, что синими пальцами не будет держаться за кресло и уйдет, когда народ попросит.

«Уже несколько дней наблюдаю вот такую картину из окна своей квартиры. Никто не трогает, только вижу радостные лица людей, которые проходя мимо радуются такому перформансу с «синими пальцами диктатора», - пишет подписчик телеграм-канала «Баста!» .





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