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Белорусы сделали инсталляцию с Сашей Синепалым
Источник материала: Хартия'97
Белорусы сделали инсталляцию с Сашей Синепалым
Фотофакт.
Белорусы сделали инсталляцию с Лукашенко (Сашей Синепалым). Ранее диктатор клялся, что синими пальцами не будет держаться за кресло и уйдет, когда народ попросит.
«Уже несколько дней наблюдаю вот такую картину из окна своей квартиры. Никто не трогает, только вижу радостные лица людей, которые проходя мимо радуются такому перформансу с «синими пальцами диктатора», - пишет подписчик телеграм-канала
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