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Завтра в Беларуси ожидается до -20 градусов

16.02.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Завтра в Беларуси ожидается до -20 градусов

  • 16.02.2021, 18:40
Завтра в Беларуси ожидается до -20 градусов

Будет переменная облачность.

Слабый туман и гололедица ожидаются в Беларуси 17 февраля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет переменная облачность. Местами по стране, а ночью во многих районах Витебской и Могилевской областей пройдет небольшой кратковременный снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый 2-7 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет 10-16 градусов мороза, местами ожидается минус 17-20, а по юго-западу Брестской области будет 7-9 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 2 градусов по юго-западу до минус 10 по востоку страны.

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