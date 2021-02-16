Почему пусто в клетке для обвиняемых на процессе по делу брестских блогеров?

В Октябрьском суде Могилева уголовное дело против блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова 16 февраля продолжили рассматривать без обвиняемых. Их удалили из зала суда на заседании 11 февраля, так как они, по мнению судьи, нарушали порядок проведения процесса.



По решению Верховного суда дело рассматривается не в Бресте, а в Могилеве

Судья Ольга Кравченко не удовлетворили ходатайство адвокатов, чтобы подзащитных вернули на процесс. Представитель государственного обвинения, позицию которой поддержала судья, настояла на том, чтобы обвиняемые были удалены до конца судебного следствия.

Блогеров из Бреста обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в оскорблении представителя власти в связи с исполнением служебных обязанностей. Кроме того, Петрухина судят за оскорбление судьи. Обоим грозит до трех лет лишения свободы.

Своей вины блогеры не признают. 11 февраля на первом судебном заседании они настаивали, чтобы на процесс допустили родных и журналистов. Зал тогда был заполнен неизвестными молодыми людьми. 16 февраля на судебное заседание попали трое журналистов и двое соратников Кабанова из ОГП.





Позицию Александра Кабанова озвучивали из его показаний на предварительном следствии. Сергей Петрухин же отказался отвечать на вопросы следователей. По словам адвоката, он собирался высказать свое отношение к обвинению на суде, но его в зал не доставили.

У Кабанова следователи спрашивали о его отношениях с Сергеем Тихановским, Игорем Лосиком, Павлом Северинцем, Николаем Статкевичем, Степаном Путило.

Во время следствия Кабанов говорил, что с Сергеем Тихановским познакомился в 2019 году, но совместных дел с этим блогером не имел и отказался рекламировать его канал «Страна для жизни». По словам обвиняемого, он критически оценивал намерение Тихановского выдвинуться в президенты.

По словам Кабанова, владельцы ютюб-канала «Народный репортер» находятся в Литве, а основан он был в 2013 году. Кабанов присоединился к этому каналу по просьбе Петрухина.

В своих видеороликах высказывал личное отношение к ситуации в стране и критиковал действия власти, что, по его убеждению, не является правонарушением. Кабанов не видит в своих видеосюжетах оснований для уголовного преследования. Дело против себя он называет политически мотивированным, а задержание незаконным.

Согласно обвинению действия Кабанана и Петрухина в сговоре с Тихановским были направлены на обострение политической напряженности в стране. Массовые мероприятия, организованные ими, проводились без разрешения местных органов власти и грубо нарушали общественный порядок.

В обвинении говорилось, что подсудимые создали и администрировали систему распространения для неограниченного круга лиц информации, которая содержала неправдивую оценку исполнения служебных и общественных обязанностей представителями власти, а также призывы не подчиняться им. Кабанов и Петрухин за свою работу получали от Сергея Тихановского денежное вознаграждение, утверждается в обвинении.

Еще один пункт обвинения – публикация в «Народном репортере» фотографии сотрудника Могилевского ОМОНа Виталия Автушенко. Снимок якобы сопровождался оскорбительным комментарием. Милиционер признан потерпевшим и намерен взыскать с обвиняемых 1,5 тысячи рублей морального вреда.

Снимок омоновца появился в интернете после его участия в задержании 6 мая под Могилевом блогера Сергея Тихановского. Автушенко увидел фото 8 мая. Он настаивает, что комментарий к снимку демонизирует его как сотрудника правоохранительных органов, а также оскорбляет его честь и достоинство. Автушенко сказал суду, что после появления фотографии с его родителями перестали общаться соседи. Некоторые из них не общаются и с ним.

«Я стал переживать за своих близких и родных, так как я являюсь представителем правоохранительных органов и боюсь, что третьи лица могут причинить им вред», – говорил на суде Виталий Автушенко.

Согласно обвинению, Сергей Петрухин оскорбил судью Брестского областного суда Андрея Лещенко. Он также признан пострадавшим. Его суд выслушает на следующем заседании 19 февраля.

Сергея Петрухина и Александра Кабанова белорусские правозащитники признали политзаключенными.