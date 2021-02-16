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Режиссера Игната Сидорчика освободили из зала суда

16.02.2021 19:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Московский районный суд Минска вынес решение по уголовному делу в отношении 31-летнего политзаключенного режиссера, актера и поэта Игната Сидорчика.

Режиссера Игната Сидорчика освободили из зала суда

Основанием для возбуждения уголовного дела послужил созданный Игнатом телеграм-чат «Прогулка», который силовики нашли в его телефоне 10 августа. В нем Игнат созвал своих друзей на встречу 9 августа и рассказал им, в том числе о том, как использовать прокси-сервер и приложения в случае блокировки интернета. Его также обвиняют в перекрытии движения вечером после выборов возле кинотеатра «Беларусь» в Минске. Судья Юрий Машкетов признал Игната виновным по ч. 1 ст. 342 УК и приговорил того к трем годам «химии», сообщает правозащитный центр «Весна».

Игнат находился под стражей шесть месяцев, а после оглашения приговора был отпущен из зала суда.

 
Теги: Минск
 
 
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Московский районный суд Минска вынес решение по уголовному делу в отношении 31-летнего политзаключенного режиссера, актера и поэта Игната Сидорчика.
 
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