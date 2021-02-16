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Светлана Тихановская назначила Александра Шлыка специальным представителем по выборам
Источник материала: Партизан
Им стал Алесандр Шлык.
Александр Шлык – эксперт по выборам. Последние 10 лет он работал в отделе по выборам БДИПЧ ОБСЕ, с 2016 года был его главой. В этом качестве руководил наблюдением за всеми выборами в регионе ОБСЕ. Помогал странам приводить их избирательные процессы в соответствие с международными стандартами.
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Им стал Алесандр Шлык.
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