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Светлана Тихановская назначила Александра Шлыка специальным представителем по выборам

16.02.2021 19:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Им стал Алесандр Шлык.



Александр Шлык – эксперт по выборам. Последние 10 лет он работал в отделе по выборам БДИПЧ ОБСЕ, с 2016 года был его главой. В этом качестве руководил наблюдением за всеми выборами в регионе ОБСЕ. Помогал странам приводить их избирательные процессы в соответствие с международными стандартами. 
 
 
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