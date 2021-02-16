|
Увидеть Париж и все? Директор "Мешков Брест": ночевок в Париже не будет
Источник материала: Партизан
Несмотря на все карантинные строгости, которые фактически закрыли Францию для спортивных визитеров из-за пределов Евросоюза, "Мешков Брест" собирается в Париж на встречу с "ПСЖ" в рамках Лиги чемпионов, которая пройдет 17 февраля на арене "Стад Пьер де Кубертен".
Директор брестского клуба Павел Башкин — о некоторых особенностях предстоящего путешествия.
Вы стопроцентно уверены, что сыграете в Париже?
Этот выезд дается непросто, но вроде бы все складывается благополучно. Для этого пришлось задействовать много инстанций — и нам, и особенно французской стороне. Наши партнеры сделали у себя в стране необходимые согласования в различных министерствах и органах власти. От нас затребовали подробную информацию: как летим, куда прибываем, где остановимся? Полный список делегации с копиями паспортов и виз. Оборот документов был куда обширнее, чем обычно в таких случаях.
Кстати, как вы летите?
Чартерным рейсом Брест — Париж, аэропорт "Шарль де Голль". Вылетаем в день игры утром. К парижскому полудню должны разместиться гостинице. Там успеем немного отдохнуть и провести видеопросмотр перед матчем. Вечером сыграем — и сразу в аэропорт. Ночевок в Париже не будет.
Ситуация с ковидным тестированием?
Уже сдали предыгровые анализы согласно регламенту ЕГФ. Есть результаты. Все тесты — отрицательные. В этом плане в последнее время проблем у нас нет, — рассказал Башкин в интервью "БЦ".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на все карантинные строгости, которые фактически закрыли Францию для спортивных визитеров из-за пределов Евросоюза, "Мешков Брест" собирается в Париж на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)