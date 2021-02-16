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«Мне просто очень повезло». Кендалл Дженнер взбесила пользователей Сети идеальным фото в бикини

16.02.2021 20:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Модель Кендалл Дженнер снялась в рекламе бренда белья Skims — и спровоцировала скандал в Сети. Тем, что фигура Дженнер хороша, никого не удивить. Но, по мнению интернет-пользователей, это уже слишком. Судите сами:


Фото: instagram.com/kendalljenner

Сначала девушки дружно взгрустнули и закомплексовали:

«Тело Кендалл Дженнер так прекрасно, а я, как ни посмотрюсь в зеркало, выгляжу отвратительно, это так печалит меня, боже»;

«Увидев тело Кендалл Дженнер, я снова решила перестать есть»;

«Подруга, ты идеальна. А я тем временем выгляжу как мешок с картошкой».

Но вскоре эту грустную вечеринку разбавили скептики, которые убеждены: да, модель в отличной форме, но вся эта недостижимая безупречность — не более чем фотошоп.

Пользователь инстаграма под ником problematicfame (аккаунт пропагандирует здоровое отношение к своему телу и уличает звезд в злоупотреблении фоторедакторами) сравнил фотографии Дженнер до и после обработки. Блогер указал, что на видео с бэкстейджа съемки тело модели выглядит не так, как на тех снимках, что она показала в своем инстаграме.


Фото: instagram.com/problematicfame

«Она позирует на обоих фото, но одно из них явно отфотошоплено. Пупок ни у кого из людей не может быть просто крошечной щелью, и ни у кого не может быть плоского живота 24 часа в сутки. Мы все прекрасны такими, какие мы есть. Этот нелепый фотошоп должен прекратиться, — утверждает problematicfame. — Сглаживание кожи рядом с линией бикини выглядит особенно нелепо. Никто так не выглядит. У девушек в этой области есть линии, бугорки от бритвы, пигментация и так далее. Ни у кого нет стопроцентной гладкости в этом месте».

После этого разбора интернет взорвался возмущенными комментариями:

«Думаю, люди забывают, что юные девочки равняются на таких людей, как Кендалл. Это так же приводит к возникновению комплексов из-за своего тела, как благодаря журналам Vogue или Cosmopolitan в те времена, когда я была моложе. Делать нормой тот факт, что люди не выглядят идеальными круглые сутки, — это лучше, чем публиковать сильно отредактированные фото»;

«Фотошопить снимки должно быть незаконным — фотография Кендалл Дженнер разрушительна для психики. Мне 22 года, и эта фотография заставляет меня чувствовать себя ужасно, представьте, как себя чувствуют девушки в 13−14 лет».

Модель игнорирует гневные комментарии — ответила она лишь одной девушке, которая сокрушалась по поводу своих форм. «Мне просто невероятно повезло, но каждое тело по-своему прекрасно», — отреагировала модель.

А как вы думаете: фотошоп или нет?

 
 
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Девушку подозревают в злоупотреблении фотошопом. И обвиняют в том, что из-за таких, как она, у юных девушек появляются комплексы на всю жизнь.
 
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