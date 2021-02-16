|
Венедиктов – о разрыве отношений РФ с ЕС: «Ну прекратите. Ну несерьезно»
16.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал разговоры о возможном разрыве отношений России с Евросоюзом.
На прошлой неделе, после того как в ЕС пообещали подумать о введении против РФ новых ограничений, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его страна готова разорвать отношения с Евросоюзом в случае введения новых санкций.
Позже глава МИД пояснил, что Россия не уйдет из Европы, но отношения развивать будет не с Брюсселем, а с отдельными странами Евросоюза, так как все механизмы сотрудничества с ЕС разрушены.
Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает, что этим словам не стоит придавать большого значения.
– Вы чего, не видите, как Кремль бьется за «Северный поток 2»? Вы чего, этого не видите? Ребята, заберите наш газ, – сказал Венедиктов в эфире
Это склад денег для нас. Для Кремля в вашем понимании. Мы туда чего-то продаем и оттуда идет валюта. Ну прекратите. Ну несерьезно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Вы чего, не видите, как Кремль бьется за «Северный поток 2»?»
|
Свежие газеты
Архив (Разное)