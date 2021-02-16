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Венедиктов – о разрыве отношений РФ с ЕС: «Ну прекратите. Ну несерьезно»

16.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал разговоры о возможном разрыве отношений России с Евросоюзом.

Венедиктов – о разрыве отношений РФ с ЕС: «Ну прекратите. Ну несерьезно»

На прошлой неделе, после того как в ЕС пообещали подумать о введении против РФ новых ограничений, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его страна готова разорвать отношения с Евросоюзом в случае введения новых санкций.

Позже глава МИД пояснил, что Россия не уйдет из Европы, но отношения развивать будет не с Брюсселем, а с отдельными странами Евросоюза, так как все механизмы сотрудничества с ЕС разрушены.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает, что этим словам не стоит придавать большого значения.

– Вы чего, не видите, как Кремль бьется за «Северный поток 2»? Вы чего, этого не видите? Ребята, заберите наш газ, – сказал Венедиктов в эфире Эха Москвы. – Разрыв с ЕС означает, что никакого «Северного потока 2», никаких денег и валюты, которые идут из Европы в Россию.

Это склад денег для нас. Для Кремля в вашем понимании. Мы туда чего-то продаем и оттуда идет валюта. Ну прекратите. Ну несерьезно.

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Теги: Курсы валют
 
 
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