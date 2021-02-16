В Беларуси активно занимаются вопросом трудоустройства инвалидов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси ищут пути адаптации инвалидов и их трудоустройства. 110 тысяч белорусов с ограниченными возможностями способны работать, более 60% уже задействованы на различных производствах. Остальные прошли анкетирование, чтобы социальные службы помогли им найти рабочее место.

«В прошлом году был принят указ стимулировать нанимателей, чтобы они принимали на работу большее количество людей с инвалидностью. И как итог выросло почти в три раза число предприятий, на которых работают инвалиды», – заявила начальник управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Виктория Гречихо,

«В нашем центре трудоустроено 11 людей с ограниченными возможностями, все они прошли годовую адаптацию в рамках выбранной профессии», – отметила директор территориального центр социального обслуживания населения Борисовского района Ольга Копыток,

Большую роль в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями играют общественные объединения. В Беларуси им принадлежит около 90 предприятий. А работают там четыре тысячи инвалидов. Предприятиям, которые нанимают людей с ограниченными возможностями, в Беларуси предоставляют льготы.

В белорусском парламенте рассмотрят законопроект о правах инвалидов. Речь в нем идет в том числе о доступности услуг и объектов, инклюзивном образовании и квотировании рабочих мест.