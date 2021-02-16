﻿ Представитель ЕС: Народ Беларуси лишен основных прав, известно о сотнях случаев пыток. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Представитель ЕС: Народ Беларуси лишен основных прав, известно о сотнях случаев пыток

16.02.2021 20:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано заявил о недопустимости того, что народ Беларуси подвергается преследованиям за осуществление своих основных прав путем мирного протеста против фальсифицированных выборов августа 2020 года и жестокости правоохранительных органов.

Силовики выносят технику из БАЖ

"Белорусские власти сегодня преследуют правозащитников, в том числе из авторитетного правозащитного центра "Весна", и журналистов, возглавляющих Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ). Их дома и офисы подвергаются обыскам, поскольку власти усиливают кампанию запугивания и нападений на активистов гражданского общества, правозащитников и журналистов, что является полным нарушением их основных свобод, прав человека и верховенства закона", - говорится в поступившем во вторник в "Интерфакс" заявлении Стано.

В нем указывается на то, что сотни состоявшихся судебных процессов в Беларуси имели политическую мотивацию.


Протесты в Минске, 2020 год

"Белорусы лишены большинства основных прав, включая право на справедливое судебное разбирательство и право на гуманное обращение в заключении. На сегодняшний день собраны сотни задокументированных случаев пыток", - подчеркнул представитель Борреля.

Он сообщил, что ЕС постоянно обращает внимание на ситуацию с правами человека в Беларуси.

Евросоюз, напомнил Стано, уже ввел санкции против 84 физических и 7 юридических лиц, "ответственных за подавление и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов, а также за нарушение законности избирательного процесса".

Вопрос о принятии других возможных санкций в отношении белорусских властей, отметил пресс-секретарь, надлежит решать Совету ЕС единогласным голосованием.

"ЕС твердо убежден в том, что только демократия, верховенство права и проведение свободных и справедливых выборов с учетом демократической воли белорусского народа - единственный путь вперед, гарантирующий долгосрочную стабильность и суверенитет Беларуси", - заявил официальный представитель главы европейской дипломатии.

В Беларуси уже более полугода продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными.

ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Евросоюз ввел санкции в отношении Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано заявил о недопустимости того, что народ Беларуси подвергается преследованиям за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему пусто в клетке для обвиняемых на процессе по делу брестских блогеров?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by