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Как бывшие белорусские силовики борются с Лукашенко
16.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Youtube-канал «Редакция» съездил в гости в Польшу к сотрудникам BYPOL.
Впервые бывшие белорусские силовики показали, где они базируются. Правда, в Варшаве размещается лишь один из офисов организации.
Как противники Лукашенко раньше воспринимали свою сопричастность с действующей властью? Почему члены BYPOL — на тот момент следователи — начали ходить на митинги? Что такое Единая Книга Регистрации Преступлений и в чем ее смысл? Смотрите в видео.
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Youtube-канал «Редакция» съездил в гости в Польшу к сотрудникам BYPOL.
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