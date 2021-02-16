ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как бывшие белорусские силовики борются с Лукашенко

16.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Youtube-канал «Редакция» съездил в гости в Польшу к сотрудникам BYPOL.

Впервые бывшие белорусские силовики показали, где они базируются. Правда, в Варшаве размещается лишь один из офисов организации.

Как противники Лукашенко раньше воспринимали свою сопричастность с действующей властью? Почему члены BYPOL — на тот момент следователи — начали ходить на митинги? Что такое Единая Книга Регистрации Преступлений и в чем ее смысл? Смотрите в видео.

BYPOL опубликовала письмо министра Кубракова: «Это вмешательство МВД в деятельность судов»

BYPOL рассказал о спецподразделении, уничтожавшем оппонентов Лукашенко за рубежом

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Youtube-канал «Редакция» съездил в гости в Польшу к сотрудникам BYPOL.
 
Новости дня
Новости разные
 
Виктор Бабарико накануне суда обратился к беларусам: «Все сделанное вами — не напрасно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by