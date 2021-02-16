Как бывшие белорусские силовики борются с Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

Youtube-канал «Редакция» съездил в гости в Польшу к сотрудникам BYPOL.

Впервые бывшие белорусские силовики показали, где они базируются. Правда, в Варшаве размещается лишь один из офисов организации.

Как противники Лукашенко раньше воспринимали свою сопричастность с действующей властью? Почему члены BYPOL — на тот момент следователи — начали ходить на митинги? Что такое Единая Книга Регистрации Преступлений и в чем ее смысл? Смотрите в видео.

BYPOL опубликовала письмо министра Кубракова: «Это вмешательство МВД в деятельность судов»

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