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Бельгийские анархисты устроили дерзкую акцию в знак солидарности с белорусами
Источник материала: Хартия'97
Бельгийские анархисты устроили дерзкую акцию в знак солидарности с белорусами
Анархисты Брюсселя атаковали посольство Беларуси огнетушителем с черной краской.
Анархисты Брюсселя атаковали посольство Беларуси бомбами с краской и забитым краской огнетушителем.
Акция проведена в знак солидарности со всеми репрессированными, политзаключенными и протестующими.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Анархисты Брюсселя атаковали посольство Беларуси огнетушителем с черной краской.
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