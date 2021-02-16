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Режиссёр Игнат Сидорчик на свободе, провел полгода за решёткой, дальше — "химия"

16.02.2021 21:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Режиссёр, актёр, поэт, политзаключённый 31-летний Игнат Сидорчик вышел на свободу после полугода за решёткой. За "участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок", он осуждён на три года "химии".


Игнат Сидорчик / Еврорадио

Режиссёр, актёр, поэт, политзаключённый 31-летний Игнат Сидорчик вышел на свободу после полугода за решёткой. За "участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок", он осуждён на три года "химии". Его дело рассматривал суд Московского района Минска, судья — Юрий Машкетов.

Как сообщает spring96.org, основанием для уголовного дела стал созданный Сидорчиком телеграм-чат, который силовики обнаружили в его телефоне 10 августа. В нём он позвал своих друзей встретиться 9 августа, объяснял, как пользоваться прокси-сервером в случае блокировки интернета. Также его обвиняют в блокировании движения вечером после выборов.

Вину политзаключённый признал частично: лишь подтверждает, что создал чат "Прогулка". У Игната Сидорчика ещё есть возможность обжаловать приговор.


На суде представитель "Минсктранса" заявил, что действиями Игната и других неустановленных лиц 9 августа прекращением транспорта был причинен ущерб предприятию около 6100 рублей. Был заявлен иск, но по решению суда он будет решен в гражданском порядке.

 
Теги: Минск
 
 
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Режиссёр, актёр, поэт, политзаключённый 31-летний Игнат Сидорчик вышел на свободу после полугода за решёткой. За "участие в групповых действиях, грубо нарушающих...
 
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