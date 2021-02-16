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Госорганы поставили на вид Rozum Robotics операционный убыток

16.02.2021 21:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основателя и главу Rozum Robotics Виктора Хаменка вызвали в налоговую, о чем он сообщил в своем Facebook-аккаунте.

 В госоргане его попросили объяснить, почему у компании убыток по итогам 2020 года и как она собирается платить налоги.

Хаменок пояснил, что убыток операционный. Rozum вкладывает в дорогие разработки, привлекает в страну средства инвесторов, пишет officelife.media

Они попросили созвониться с начальником отдела консультаций, чтобы вместе сообразить, как это так отразить в отчетности, чтобы там не светились минуса.
Проблема «отрицательных» отчетов существует в Беларуси на ряде госпредприятий. Например, «Гомсельмаш», по данным на 31 марта 2020 года, показал чистые убытки на сумму около 260,5 млн рублей. Заложено недвижимое, а также движимое имущество предприятия. Реструктуризацией долгов компании занимается правительство. Убытки периодически показывает в отчетах и «Белшина». Кроме того, аудиторы не так давно высказывали сомнения относительно жизнеспособности «Атланта». Компания как минимум два года подряд несла убытки, .
 
 
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Основателя и главу Rozum Robotics Виктора Хаменка вызвали в налоговую, о чем он сообщил в своем Facebook-аккаунте.
 
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