



Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо





Пон Чжун Хо снимет два полнометражных сиквела драмы, которая получила четыре Оскара в 2020 году.

Режиссер фильма Паразиты Пон Чжун Хо готовит продолжение оскароносной картины. Об этом он рассказал в подкасте The Director’s Cut.

Чжун Хо отметил, что уже завершил работу над корейской версией сценария и теперь работает над английской.

По его словам, оба фильма станут спин-оффами Паразитов (сюжетным ответвлением основной истории).

"Такое ощущение, что я делю свой мозг пополам, когда пишу эти два сценария. Но я закончил один из них на прошлой неделе", – уточнил режиссер.

Детали сюжета автор держит в секрете, но все же поделился некоторыми подробностями предстоящих проектов.

"Корейский фильм снимут в Сеуле и он будет сочетать в себе элементы хоррора и экшена. Английский проект – это драматический фильм, основанный на реальных событиях 2016 года. Конечно, я не узнаю, пока не закончу сценарий, но он должен быть снят частично в Великобритании, а частично – в США", – заявил Чжун Хо.



