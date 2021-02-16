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Оскароносную картину "Паразиты" продлят - снимут два сиквела драмы
Источник материала: Партизан
Режиссер нашумевших Паразитов готовит продолжение ленты
Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо
Пон Чжун Хо снимет два полнометражных сиквела драмы, которая получила четыре Оскара в 2020 году.
Режиссер фильма Паразиты Пон Чжун Хо готовит продолжение оскароносной картины. Об этом он рассказал в подкасте The Director’s Cut.
Чжун Хо отметил, что уже завершил работу над корейской версией сценария и теперь работает над английской.
По его словам, оба фильма станут спин-оффами Паразитов (сюжетным ответвлением основной истории).
"Такое ощущение, что я делю свой мозг пополам, когда пишу эти два сценария. Но я закончил один из них на прошлой неделе", – уточнил режиссер.
Детали сюжета автор держит в секрете, но все же поделился некоторыми подробностями предстоящих проектов.
"Корейский фильм снимут в Сеуле и он будет сочетать в себе элементы хоррора и экшена. Английский проект – это драматический фильм, основанный на реальных событиях 2016 года. Конечно, я не узнаю, пока не закончу сценарий, но он должен быть снят частично в Великобритании, а частично – в США", – заявил Чжун Хо.
Напомним, комедийная драма Паразиты стала первым иностранным фильмом, который получил главный Оскар. Лента завоевала еще три награды: за режиссуру, сценарий и как лучший зарубежный фильм,
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Режиссер нашумевших Паразитов готовит продолжение ленты
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