ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Оскароносную картину "Паразиты" продлят - снимут два сиквела драмы

16.02.2021 21:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Режиссер нашумевших Паразитов готовит продолжение ленты


Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо

Пон Чжун Хо снимет два полнометражных сиквела драмы, которая получила четыре Оскара в 2020 году.
 
Режиссер фильма Паразиты Пон Чжун Хо готовит продолжение оскароносной картины. Об этом он рассказал в подкасте The Director’s Cut.
 
Чжун Хо отметил, что уже завершил работу над корейской версией сценария и теперь работает над английской.
 
По его словам, оба фильма станут спин-оффами Паразитов (сюжетным ответвлением основной истории).
 
"Такое ощущение, что я делю свой мозг пополам, когда пишу эти два сценария. Но я закончил один из них на прошлой неделе", – уточнил режиссер.
 
Детали сюжета автор держит в секрете, но все же поделился некоторыми подробностями предстоящих проектов.
"Корейский фильм снимут в Сеуле и он будет сочетать в себе элементы хоррора и экшена. Английский проект – это драматический фильм, основанный на реальных событиях 2016 года. Конечно, я не узнаю, пока не закончу сценарий, но он должен быть снят частично в Великобритании, а частично – в США", – заявил Чжун Хо.

Напомним, комедийная драма Паразиты стала первым иностранным фильмом, который получил главный Оскар. Лента завоевала еще три награды: за режиссуру, сценарий и как лучший зарубежный фильм, пишет korrespondent.net
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Режиссер нашумевших Паразитов готовит продолжение ленты
 
Новости дня
Новости разные
 
«Скоро неделя пройдет». В Червенском районе из-за снегопада пенсионерам задержали пенсию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by