«На февраль мест нет, запись идет на середину марта». Узнали, где можно сделать ПЦР-тест в Минске и сколько это стоит

Источник материала: Onliner

При ПЦР-тесте берется биологический материал из зева и носа натощак или через 3—4 часа после последнего приема пищи и воды. За 2 часа до исследования не стоит орошать полость рта и носа аэрозолями, чистить зубы и курить.





2-я городская клиническая больница

Находится медучреждение на Энгельса 17, очередь к кабинету №106. Говорят, что движется она быстро.

— Неограниченное количество тестов, все в порядке живой очереди, движется быстро. Кабинет работает с 08:00 до 14:45, обед с 12:45 до 13:30. Результат будет готов на следующий день. Необходимо знать номер своей поликлиники, а также не курить и не есть за два часа до ПЦР-теста, — сказала медрегистратор.

Цена исследования — 39,29 рубля. Справка только на русском языке.

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии

На момент написания текста была открыта запись только на 26 февраля, и то для одного счастливчика. А с 12 марта можно сделать тест и даже выбрать время: свободно 58 мест. Пройти обследование можно только при предварительной регистрации на сайте .

Забор материала для проведения исследований с выдачей справки производится в любой будний день с понедельника по четверг (кроме пятницы). Готовность результатов исследования — на рабочий день, следующий за днем забора материала с 16:00 до 17:00 с понедельника по четверг, с 15:00 по 16:00 по пятницам.





Стоимость ПЦР-теста составляет 38,13 рубля, с переводом на английский — 41,32 рубля.

Центр гигиены и эпидемиологии

Здесь ПЦР-исследования проводятся только для выезда за границу (т. е. будет перевод на английский язык). Необходимо предварительно записаться по номерам 8 029 184-71-81 или (8 017) 212-53-71 в будние дни с 14:00 до 17:00 и (8 017) 374-55-15 с 9 до 12. При себе необходимо иметь копию паспорта, копию билета и письменное заявление на согласие проведения процедуры.

Стоимость исследования составляет 45,11 рубля.

РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий

Пройти тест для диагностики COVID-19 здесь можно за 39,17 рубля. Нужно предварительно записаться на сайте центра, есть пару мест на 17 февраля, дальше все занято. С 22 февраля будет открыта запись на март.

Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии

Тест на определение наличия вируса COVID-19 проводится только для граждан, выезжающих за границу (необходимо предъявить билет, подтверждающий выезд, и ксерокопию паспорта), а также граждан, имеющих направление на госпитализацию в центр хирургии. Но увы, в феврале запись уже закончена, на март можно будет записаться с 26 февраля по телефону (8 017) 277-19-69.

Стоимость услуги — 39,44 рубля.

За результатами обращаться на следующий после забора анализа день после 10:00.

Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

Есть 2 места на 12 марта, с 16-го чуть свободнее. Исследования осуществляются только для граждан, выезжающих за пределы Республики Беларусь в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия инфекции COVID-19, по предварительной электронной записи. С собой необходимо иметь копию паспорта, копию билета или другого документа, подтверждающего выезд, и заявление на согласие проведения процедуры.

Прием документов, оформление договора и забор материала проводятся по адресу: г. Минск, ул. П. Бровки, 7 с 8:30 до 12:30 с понедельника по пятницу.

Результат выдается на 2 языках — русском и английском. Исследование осуществляется при предъявлении паспорта и документа об оплате по адресу: г. Минск, ул. П. Бровки, 7 с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:30 на следующий день после сдачи анализа.

Стоимость услуги — 37,19 рубля.





Минский городской центр гигиены и эпидемиологии

Исследования осуществляются только для граждан, выезжающих за пределы Республики Беларусь в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия инфекции COVID-19, по предварительной электронной записи. Вот контакт для справок: (8 017) 319-53-29.

Результат лабораторного тестирования на инфекцию COVID-19 выдается на 2 языках — русском и английском с понедельника по субботу с 09:00 до 11:00 на следующий день после сдачи анализа.

Для проведения исследования необходимо иметь:

— копию паспорта;

— копию билета или другого документа, подтверждающего выезд;

— документ, подтверждающий оплату.

Цена услуги — 39,80 рубля.

«Инвитро»

Тест доступен пока только в пяти медицинских отделениях Минска по адресам: ул. Веры Хоружей, 5; пр. Независимости, 40; ул. Ширмы, 7; ул. Могилевская, 14; ул. Есенина, 36. Предварительная запись обязательна. Записаться можно в кол-центре по номерам: 7807 (МТС, А1, life :)); +375 17 222-21-31. При прохождении исследования при себе обязательно нужно иметь паспорт. Также перед исследованием пациентов попросят заполнить анкету.

Стоимость исследования — 68,63 рубля. Срок исполнения — 2 рабочих дня.

«Синэво»

ПЦР-тест здесь делают в порядке живой очереди в будние дни и субботу, точное время и адреса можно посмотреть на сайте компании . Тест выполняется только при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца).

Стоимость — 69,42 рубля на русском языке, за перевод на английский необходимо доплатить еще 5,75 рубля.

Срок готовности в Минске — 2 дня, в регионах — 3 дня, не считая дня взятия биоматериала, а также выходных и праздничных дней.

Лаборатория Synlab

Здесь ПЦР-тест можно сделать по предварительной записи по адресу Братская, 6. Ажиотажа, как у конкурентов, не наблюдается, записаться можно хоть на завтра. В будние сдать тест можно с 13:00 до 18:30, в субботу с 12:30 до 15:00, в воскресенье с 9:00 до 12:00.

Стоимость для граждан РБ — 52 рубля, результаты будут готовы на следующий день. С 25 февраля будет открыта запись на март.