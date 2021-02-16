ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Канаде закончился самый длинный хоккейный матч в истории

16.02.2021 21:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Канадские спортсмены-любители из провинции Альберта установили мировой рекорд, сыграв самый длинный хоккейный матч в истории. Игра между командами Team Hope («Надежда») и Team Cure («Излечение) длилась 252 часа и завершилась со счетом 2649:2528, сообщает CBC.


С 4 по 15 февраля 40 человек по очереди играли в хоккей на открытом катке и обновили собственный рекорд 2018 года, когда матч длился чуть дольше 251 часа. Спортсмены не остановились даже при температуре –50°С. Организатор матча Кейт Галлахер отметила, что хоккейные матчи никогда не проводились при такой погоде.

Но всё во благо: организаторы за время матча собрали 1 800 000 долларов на исследования лечения рака.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы за время матча собрали 1 800 000 долларов на исследования лечения рака.
 
Новости дня
Новости разные
 
«На февраль мест нет, запись идет на середину марта». Узнали, где можно сделать ПЦР-тест в Минске и сколько это стоит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by