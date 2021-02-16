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Прокурор запросил два года химии для волонтера штаба Бабарико Левона Халатряна

16.02.2021 21:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гособвинитель Павел Попков запросил два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа (химии) волонтеру штаба Виктора Бабарико Левону Халатряну, обвиняемому по части 1 статьи 342 УК (участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), передает корреспондент «Медиазоны».


Левон Халатрян на заседании 9 февраля. Фото: «Медиазона»

Левона Халатряна задержали 11 августа во дворе его дома. Сначала на Халатряна завели уголовное дело об участии в массовых беспорядках (статья 293 УК), но в суде выяснилось, что незадолго до процесса обвинение переквалифицировали на статью 342 УК.

Согласно обвинению, Халатрян участвовал в массовых беспорядках на улице Максима Богдановича и проспекте Машерова, начиная с вечера 9 августа по ночь 10 августа. Он, как утверждает обвинение, выкрикивал лозунги, хлопал в ладоши, участвовал в перекрытии дорожного движения.

По версии обвиняемого, все это время он провёл в штабе Бабарико по улице Хоружей, 25. Здание офиса он покидал примерно в 1:30 ночи 10 августа на 25 минут — выходил прогуляться. По словам Халатряна, он видел на улице скопления людей, но сам не участвовал в протесте. Вблизи улицы Кропоткина, рассказывал обвиняемый, он вызвал скорую для незнакомого парня, попросившего о помощи. После этого волонтёр вернулся в штаб и пробыл в нем до утра.

В материалах дела фигурируют записи телефонных разговоров, в том числе между между Халатряном и другим волонтером штаба Бабарико Антоном Беленским — его параллельно судят по той же статье в суде Московского района. Один из разговоров, который следствие приписало Халатряну, по его словам, ему не принадлежит — это разговор Беленского с отцом. По версии обвинения, в том числе эти записи доказывают вину и Халатряна.
 
 
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Гособвинитель Павел Попков запросил два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа (химии) волонтеру штаба Виктора...
 
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