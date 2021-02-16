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Белорусским пенсионерам задержали пенсию

16.02.2021 21:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусским пенсионерам задержали пенсию

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  • 16.02.2021, 21:14
Белорусским пенсионерам задержали пенсию
иллюстрационное Фото

В Минтруда пояснили почему.

В редакцию tut.by обратились пенсионеры Василий Кузьмич и Тамара Антоновна из Червенского района. Говорят, что им задержали пенсию. «Получаем обычно 12 числа. Сегодня уже 16 и нет», рассказывает Василий Кузьмич. В Министерстве труда и социальной защиты сказали, что деньги пенсионерам были начислены вовремя, но почта не смогла их доставить в нужный день.

Василий Кузьмич и Тамара Антоновна живут в одной из деревень Червенского района. Говорят, что обычно пенсию доставляли вовремя. А в этот раз задерживают уже пятый день.

— Я не знаю, где наша пенсия делась. Или нас уже списали, будто нет? — задается вопросом пенсионер. — Сколько ни звоню на почту, говорят «завтра». Уже скоро неделя пройдет, а они все «завтра». Дорога у нас с субботы нормальная, расчистили. Потом я еще взял у фермера погрузчик, проехался по деревне и по дороге, почистил еще. Чего не везут, не знаю.

Мы обратились в Минтруда, чтобы там помогли разобраться, почему люди вовремя не получили деньги. Оказалось, что причина в погоде.

— Пенсия была начислена вовремя, как положено, — пояснили в ведомстве. — Но плохие погодные условия никто не отменял. Проблема была с доставкой. В пятницу и субботу дороги были заметены. Почтальон физически не мог добраться до пенсионеров. В воскресенье и понедельник отделение почты не работает. Поэтому сегодня первый день, когда была возможность доставить.

Пока мы ждали комментарий от Минтруда, пенсионеры сообщили, что почтальон все-таки доехал до них и они получили деньги.

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